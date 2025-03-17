https://ria.ru/20250317/ukraina-2005392948.html

Россия потребует железобетонных гарантий по миру на Украине, заявили в МИД

Россия потребует железобетонных гарантий по миру на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 17.03.2025

Россия потребует железобетонных гарантий по миру на Украине, заявили в МИД

Россия в рамках разрешения конфликта на Украине потребует, чтобы частью будущего соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, включая нейтральный... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T00:25:00+03:00

2025-03-17T00:25:00+03:00

2025-03-17T11:43:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Россия в рамках разрешения конфликта на Украине потребует, чтобы частью будущего соглашения стали железобетонные гарантии безопасности, включая нейтральный статус Украины и отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса, заявил замглавы МИД Александр Грушко в интервью газете "Известия"."Если говорить о мирном разрешении конфликта на Украине, то, конечно, у него будет внешний контур. Мы будем требовать, чтобы частью этого соглашения стали железобетонные гарантии безопасности. Поскольку только через их формирование можно будет достичь прочного мира на Украине и в целом укрепить региональную безопасность. Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса", — сказал он."Собственно, именно это положение и было зафиксировано в проектах указанных соглашений. Что касается обсуждений, то, конечно, они на сегодня не ведутся, поскольку нет переговоров", — пояснил Грушко.Дипломат также коснулся темы гипотетического сокращения военного присутствия США в Прибалтике."Укрепляются и расширяются аэродромная и портовая сети. НАТО создает новые соединения быстрого реагирования, повышает маневренность. Мы наблюдаем, как увеличиваются плотность учений и их масштаб. Они приобретают более агрессивный характер, заточенный на военные операции против сопоставимого противника. Под ним имеется в виду Российская Федерация. Это та реальность, с которой нам приходится считаться. И до тех пор, пока не произойдет реальных изменений в политике и военном строительстве стран НАТО, мы будем исходить из наличия существенных угроз для России с Запада", — заявил он.Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации в постсоветской республике. Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.Одиннадцатого марта прошли переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых американская администрация призвала к немедленному установлению режима прекращения огня. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление после встречи, в котором отмечается, что Киев готов на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли Киев им команду сложить оружие. Кроме того, добавил Путин, непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

https://ria.ru/20250315/evrosoyuz-2005117697.html

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир путин, александр грушко, юрий ушаков, нато, сша