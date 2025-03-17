https://ria.ru/20250317/udar-2005433029.html
В результате удара ВСУ по Херсонской области пострадал ребенок
В результате удара ВСУ по Херсонской области пострадал ребенок - РИА Новости, 17.03.2025
В результате удара ВСУ по Херсонской области пострадал ребенок
Ребенок получил ранения в результате украинского артиллерийского удара по селу Рыбальче, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:20:00+03:00
2025-03-17T10:20:00+03:00
2025-03-17T10:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. Ребенок получил ранения в результате украинского артиллерийского удара по селу Рыбальче, всего за сутки украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области 38 артиллерийских ударов, сообщили журналистам в экстренных службах. "ВСУ обстреляли село Рыбальче Голопристанского округа. В результате попадания артиллерийского боеприпаса в частный жилой дом ранение получил ребенок 2017 года рождения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 18 обстрелов ВСУ произвели ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Он добавил, что за сутки под огонь боевиков киевского режима попали девять населенных пунктов. Обстрелам украинской армии подверглись: Малая Лепетиха, Рыбальче, Новая Каховка, Днепряны, Алешки, Горностаевка, Каховка, Солонцы, Любимовка.
https://ria.ru/20250317/shtorm-2004987048.html
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херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины
В результате удара ВСУ по Херсонской области пострадал ребенок
В результате артиллерийского удара ВСУ по Херсонской области пострадал ребенок