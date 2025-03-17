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С изолированной базы ЮАР в Антарктиде раздался сигнал о помощи - РИА Новости, 17.03.2025
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14:04 17.03.2025 (обновлено: 14:19 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/uchenyj-2005494081.html
С изолированной базы ЮАР в Антарктиде раздался сигнал о помощи
С изолированной базы ЮАР в Антарктиде раздался сигнал о помощи - РИА Новости, 17.03.2025
С изолированной базы ЮАР в Антарктиде раздался сигнал о помощи
Ученый с антарктической станции Южно-Африканской Республики написал письмо с просьбой о помощи из-за того, что один из членов команды стал нападать на остальных РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ученый с антарктической станции Южно-Африканской Республики написал письмо с просьбой о помощи из-за того, что один из членов команды стал нападать на остальных после многомесячного пребывания на базе, пишет газета Times. Как сообщает издание, команда ученых полностью отрезана от внешнего мира на минимум девять месяцев из-за погодных условий. "Электронное письмо, пришедшее с базы Sanae IV на прошлой неделе, немедленно вызвало тревогу... Члены команды, пишет ученый, жили в страхе... потому что один из них напал на них... В послании... содержалась мольба о спасении", - говорится в материале газеты со ссылкой на письмо, оказавшееся в распоряжении южноафриканского издания Sunday Times. Согласно письму, которое цитирует издание, ученый угрожал убить одного из членов команды, "создавая на базе атмосферу страха". "Я все еще глубоко беспокоюсь за свою безопасность и постоянно задаюсь вопросом, не стану ли я следующей жертвой", - цитирует газета текст письма. Как отмечает газета, министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж заявил, что свяжется с членами команды, чтобы самостоятельно оценить ситуацию.
https://ria.ru/20250208/mikroplatik-1998097822.html
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в мире, космос - риа наука, юар, sunday times
В мире, Космос - РИА Наука, ЮАР, Sunday Times
С изолированной базы ЮАР в Антарктиде раздался сигнал о помощи

Times: ученый из ЮАР попросил о помощи из-за нападения одного из членов команды

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАнтарктида
Антарктида - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ученый с антарктической станции Южно-Африканской Республики написал письмо с просьбой о помощи из-за того, что один из членов команды стал нападать на остальных после многомесячного пребывания на базе, пишет газета Times.
Как сообщает издание, команда ученых полностью отрезана от внешнего мира на минимум девять месяцев из-за погодных условий.
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"Электронное письмо, пришедшее с базы Sanae IV на прошлой неделе, немедленно вызвало тревогу... Члены команды, пишет ученый, жили в страхе... потому что один из них напал на них... В послании... содержалась мольба о спасении", - говорится в материале газеты со ссылкой на письмо, оказавшееся в распоряжении южноафриканского издания Sunday Times.
Согласно письму, которое цитирует издание, ученый угрожал убить одного из членов команды, "создавая на базе атмосферу страха".
"Я все еще глубоко беспокоюсь за свою безопасность и постоянно задаюсь вопросом, не стану ли я следующей жертвой", - цитирует газета текст письма.
Как отмечает газета, министр окружающей среды ЮАР Дион Джордж заявил, что свяжется с членами команды, чтобы самостоятельно оценить ситуацию.
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