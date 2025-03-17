https://ria.ru/20250317/tramp-2005443765.html
Трамп повлияет на планы разместить миротворцев на Украине, считает эксперт
Трамп повлияет на планы разместить миротворцев на Украине, считает эксперт - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп повлияет на планы разместить миротворцев на Украине, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп может повлиять на планы Британии разместить миротворцев на Украине на бессрочный период, у него есть все рычаги давления на Европу,... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T10:50:00+03:00
2025-03-17T10:50:00+03:00
2025-03-17T10:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
дональд трамп
россия
украина
сша
сергей лавров
российская академия наук
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может повлиять на планы Британии разместить миротворцев на Украине на бессрочный период, у него есть все рычаги давления на Европу, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Ранее газета Times со ссылкой на источник сообщила, что Великобритания планирует разместить миротворческий контингент на территории Украины на бессрочный период. "Не очень понятно, какую позицию занимает Трамп: он подогревает иллюзорные мнения европейских партнеров или искренне хочет положить конец конфликту? Он имеет все рычаги давления на европейцев - экономические, гуманитарные, политические. Трамп может повлиять на (премьера Британии Кира - ред.) Стармера", - сказал Гусев. По мнению эксперта, если миротворцы Лондона и Парижа появятся на территории Украины, это будет означать, что США заинтересованы не в мире, а в эскалации конфликта и его продолжении. Стармер пытается представить себя "наполеончиком", главнокомандующим европейскими войсками, но его время прошло, считает он. "О чем думают британцы во главе с премьер-министром? Это за пределами разумного. Ввод миротворцев сам по себе нонсенс, а тем более без сроков... О каком мире может идти речь, если вы вводите войска на территорию Украины?" - поинтересовался Гусев. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005414483.html
https://ria.ru/20250316/erdogan-2005348494.html
https://ria.ru/20250316/vstrecha-2005301305.html
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дональд трамп, россия, украина, сша, сергей лавров, российская академия наук, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Российская академия наук, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Трамп повлияет на планы разместить миротворцев на Украине, считает эксперт
Профессор Гусев: Трамп может повлиять на планы разместить миротворцев на Украине