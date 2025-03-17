Трамп в разговоре с Путиным хочет поднять вопрос территорий
Трамп намерен 18 марта обсудить с Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС
© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС.
"Я думаю, мы будем говорить о территориях. <...> Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", — сказал глава Белого дома.
По данным Reuters, американский лидер намерен созвониться с Путиным во вторник.
Трамп добавил, что идут дискуссии с Москвой и Киевом касательно "разделения активов". По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.
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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил накануне, что Путин и Трамп могут созвониться на этой неделе. По его словам, глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель.
В четверг вечером российский лидер принял спецпосланника главы Белого дома в Москве. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.
Мирные переговоры по Украине
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
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