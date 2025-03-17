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Трамп в разговоре с Путиным хочет поднять вопрос территорий - РИА Новости, 17.03.2025
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07:19 17.03.2025 (обновлено: 11:09 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tramp-2005412740.html
Трамп в разговоре с Путиным хочет поднять вопрос территорий
Трамп в разговоре с Путиным хочет поднять вопрос территорий - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп в разговоре с Путиным хочет поднять вопрос территорий
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T07:19:00+03:00
2025-03-17T11:09:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС."Я думаю, мы будем говорить о территориях. &lt;...&gt; Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", — сказал глава Белого дома.Трамп добавил, что идут дискуссии с Москвой и Киевом касательно "разделения активов". По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил накануне, что Путин и Трамп могут созвониться на этой неделе. По его словам, глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель.В четверг вечером российский лидер принял спецпосланника главы Белого дома в Москве. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.Мирные переговоры по УкраинеВо вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html
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в мире, дональд трамп, владимир путин, сша, россия, москва, стив уиткофф, вооруженные силы украины, украина
В мире, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, Украина
Трамп в разговоре с Путиным хочет поднять вопрос территорий

Трамп намерен 18 марта обсудить с Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос территорий и контроля над АЭС.
"Я думаю, мы будем говорить о территориях. <...> Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос", — сказал глава Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
14 марта, 08:00

По данным Reuters, американский лидер намерен созвониться с Путиным во вторник.

Трамп добавил, что идут дискуссии с Москвой и Киевом касательно "разделения активов". По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Трамп сделал новое заявление о России
15 марта, 10:30
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил накануне, что Путин и Трамп могут созвониться на этой неделе. По его словам, глава Белого дома ожидает разрешения украинского кризиса в течение недель.
В четверг вечером российский лидер принял спецпосланника главы Белого дома в Москве. Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а Путин, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Уиткофф рассказал про ожидания от разговора Путина и Трампа
Вчера, 18:12

Мирные переговоры по Украине

Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины
Вчера, 08:00
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37
 
В миреДональд ТрампВладимир ПутинСШАРоссияМоскваСтив УиткоффВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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