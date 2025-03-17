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Таджикистан стремится к развитию отношений с Россией, заявил Рахмон - РИА Новости, 17.03.2025
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18:23 17.03.2025 (обновлено: 18:32 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tadzhikistan-2005560704.html
Таджикистан стремится к развитию отношений с Россией, заявил Рахмон
Таджикистан стремится к развитию отношений с Россией, заявил Рахмон - РИА Новости, 17.03.2025
Таджикистан стремится к развитию отношений с Россией, заявил Рахмон
Таджикистан будет стремиться к реализации потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, заявил президент страны Эмомали... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:23:00+03:00
2025-03-17T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Таджикистан будет стремиться к реализации потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, заявил президент страны Эмомали Рахмон. "Мы дали высокую оценку двустороннему взаимодействию на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ. Признательны российской стороне за постоянную поддержку наших глобальных инициатив по воде и климату. Хотел бы подчеркнуть, что мы удовлетворены результатами переговоров. Таджикистан будет и далее стремиться к реализации в полной мере большого потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнёрства", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Президент Таджикистана приехал в Россию с официальным визитом. В понедельник состоялись переговоры Путина и Рахмона в Кремле. В субботу Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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таджикистан, россия, белоруссия, эмомали рахмон, владимир путин, александр лукашенко, оон, снг, шос, в мире
Таджикистан, Россия, Белоруссия, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ООН, СНГ, ШОС, В мире
Таджикистан стремится к развитию отношений с Россией, заявил Рахмон

Рахмон: Таджикистан будет стремиться к реализации потенциала отношений с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 марта 2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Таджикистан будет стремиться к реализации потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, заявил президент страны Эмомали Рахмон.
"Мы дали высокую оценку двустороннему взаимодействию на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ. Признательны российской стороне за постоянную поддержку наших глобальных инициатив по воде и климату. Хотел бы подчеркнуть, что мы удовлетворены результатами переговоров. Таджикистан будет и далее стремиться к реализации в полной мере большого потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнёрства", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Таджикистана приехал в Россию с официальным визитом. В понедельник состоялись переговоры Путина и Рахмона в Кремле.
В субботу Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Россия и Таджикистан будут углублять оборонное сотрудничество, заявил Путин
Вчера, 18:19
 
ТаджикистанРоссияБелоруссияЭмомали РахмонВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоООНСНГШОСВ мире
 
 
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