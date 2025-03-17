Таджикистан стремится к развитию отношений с Россией, заявил Рахмон
Рахмон: Таджикистан будет стремиться к реализации потенциала отношений с Россией
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 марта 2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Таджикистан будет стремиться к реализации потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, заявил президент страны Эмомали Рахмон.
"Мы дали высокую оценку двустороннему взаимодействию на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ. Признательны российской стороне за постоянную поддержку наших глобальных инициатив по воде и климату. Хотел бы подчеркнуть, что мы удовлетворены результатами переговоров. Таджикистан будет и далее стремиться к реализации в полной мере большого потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнёрства", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Президент Таджикистана приехал в Россию с официальным визитом. В понедельник состоялись переговоры Путина и Рахмона в Кремле.
В субботу Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.