https://ria.ru/20250317/tadzhikistan-2005560704.html

Таджикистан стремится к развитию отношений с Россией, заявил Рахмон

Таджикистан стремится к развитию отношений с Россией, заявил Рахмон - РИА Новости, 17.03.2025

Таджикистан стремится к развитию отношений с Россией, заявил Рахмон

Таджикистан будет стремиться к реализации потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, заявил президент страны Эмомали... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:23:00+03:00

2025-03-17T18:23:00+03:00

2025-03-17T18:32:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Таджикистан будет стремиться к реализации потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнерства, заявил президент страны Эмомали Рахмон. "Мы дали высокую оценку двустороннему взаимодействию на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, СНГ, ШОС и ОДКБ. Признательны российской стороне за постоянную поддержку наших глобальных инициатив по воде и климату. Хотел бы подчеркнуть, что мы удовлетворены результатами переговоров. Таджикистан будет и далее стремиться к реализации в полной мере большого потенциала таджикско-российских отношений союзничества и стратегического партнёрства", - сказал он по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Президент Таджикистана приехал в Россию с официальным визитом. В понедельник состоялись переговоры Путина и Рахмона в Кремле. В субботу Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250317/putin-2005559804.html

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таджикистан, россия, белоруссия, эмомали рахмон, владимир путин, александр лукашенко, оон, снг, шос, в мире