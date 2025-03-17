https://ria.ru/20250317/tadzhikistan-2005507114.html

Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин

Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025

Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин

Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана, отношения развиваются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:05:00+03:00

2025-03-17T15:05:00+03:00

2025-03-17T16:02:00+03:00

россия

таджикистан

экономика

владимир путин

эмомали рахмон

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана, отношения развиваются, заявил президент России Владимир Путин.Переговоры Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона проходят в понедельник."Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана, наши отношения развиваются", - сказал российский лидер во время российско-таджикистанских переговоров.Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.

https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html

россия

таджикистан

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, таджикистан, экономика, владимир путин, эмомали рахмон, белоруссия, александр лукашенко