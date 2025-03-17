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Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
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15:05 17.03.2025 (обновлено: 16:02 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/tadzhikistan-2005507114.html
Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин
Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин
Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана, отношения развиваются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:05:00+03:00
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россия
таджикистан
экономика
владимир путин
эмомали рахмон
белоруссия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана, отношения развиваются, заявил президент России Владимир Путин.Переговоры Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона проходят в понедельник."Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана, наши отношения развиваются", - сказал российский лидер во время российско-таджикистанских переговоров.Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html
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россия, таджикистан, экономика, владимир путин, эмомали рахмон, белоруссия, александр лукашенко
Россия, Таджикистан, Экономика, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Белоруссия, Александр Лукашенко
Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин

Путин назвал РФ одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана, отношения развиваются, заявил президент России Владимир Путин.
Переговоры Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона проходят в понедельник.
«
"Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана, наши отношения развиваются", - сказал российский лидер во время российско-таджикистанских переговоров.
Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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РоссияТаджикистанЭкономикаВладимир ПутинЭмомали РахмонБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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