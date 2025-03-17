https://ria.ru/20250317/tadzhikistan-2005507114.html
Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин
Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин
Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана, отношения развиваются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:05:00+03:00
2025-03-17T15:05:00+03:00
2025-03-17T16:02:00+03:00
россия
таджикистан
экономика
владимир путин
эмомали рахмон
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005511084_9:407:2842:2001_1920x0_80_0_0_d62c5232a4a76bddc2ac2a29dc99c19d.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана, отношения развиваются, заявил президент России Владимир Путин.Переговоры Путина и президента Таджикистана Эмомали Рахмона проходят в понедельник."Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана, наши отношения развиваются", - сказал российский лидер во время российско-таджикистанских переговоров.Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко.
https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html
россия
таджикистан
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005511084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_614ececdf220e55f8738e7d9f0ac6be4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, экономика, владимир путин, эмомали рахмон, белоруссия, александр лукашенко
Россия, Таджикистан, Экономика, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Белоруссия, Александр Лукашенко
Россия является одним из ключевых партнеров Таджикистана, заявил Путин
Путин назвал РФ одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана