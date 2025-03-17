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ВС России освободили Степовое в Запорожской области
ВС России освободили Степовое в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025
ВС России освободили Степовое в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:03:00+03:00
2025-03-17T12:03:00+03:00
2025-03-17T12:39:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику двух бригад противника в районе населенных пунктов Тягинка в Херсонской области и Павловка в Запорожской.ВСУ потеряли за минувшие сутки до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Как рассказал в конце прошлой недели сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска продвинулись широким фронтом на Ореховском направлении к селам Щербаки и Малые Щербаки.Кроме того, по его словам, военные нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью на стыке ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005448744.html
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ВС России освободили Степовое в Запорожской области
Минобороны: ВС России освободили село Степовое в Запорожской области