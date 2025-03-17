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ВС России освободили Степовое в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 17.03.2025 (обновлено: 12:39 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/svo-2005459504.html
ВС России освободили Степовое в Запорожской области
ВС России освободили Степовое в Запорожской области - РИА Новости, 17.03.2025
ВС России освободили Степовое в Запорожской области
Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T12:03:00+03:00
2025-03-17T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
россия
херсонская область
безопасность
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику двух бригад противника в районе населенных пунктов Тягинка в Херсонской области и Павловка в Запорожской.ВСУ потеряли за минувшие сутки до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Как рассказал в конце прошлой недели сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска продвинулись широким фронтом на Ореховском направлении к селам Щербаки и Малые Щербаки.Кроме того, по его словам, военные нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью на стыке ДНР и Запорожской области.
https://ria.ru/20250317/spetsoperatsiya-2005448744.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
херсонская область
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, Херсонская область , Безопасность, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Владимир Рогов
ВС России освободили Степовое в Запорожской области

Минобороны: ВС России освободили село Степовое в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Степовое в Запорожской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили село Степовое в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили село Степовое в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили село Степовое в Запорожской области
Кроме того, бойцы группировки поразили живую силу и технику двух бригад противника в районе населенных пунктов Тягинка в Херсонской области и Павловка в Запорожской.
ВСУ потеряли за минувшие сутки до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Российские войска прорвали оборону ВСУ в Запорожской области, заявил Рогов
11:16
Как рассказал в конце прошлой недели сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска продвинулись широким фронтом на Ореховском направлении к селам Щербаки и Малые Щербаки.
Кроме того, по его словам, военные нарастили темпы продвижения к границе с Днепропетровской областью на стыке ДНР и Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьРоссияХерсонская областьБезопасностьВооруженные силы РФДнепропетровская областьВладимир Рогов
 
 
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