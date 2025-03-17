США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине, сообщили СМИ
Semafor: США могут признать Крым частью РФ в рамках урегулирования на Украине
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта, пишет издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники.
По данным СМИ, обсуждается ситуация, при которой Штаты призовут ООН признать Крым частью России, что "совпадает с позицией президента Владимира Путина".
В то же время в статье указывается, что никаких конкретных решений пока не принято, а вышеназванный вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
Белый дом, в свою очередь, отказался от комментариев по этому вопросу.
Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, занесены в Конституцию и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.
Мирные переговоры по Украине
В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными с Украиной и возобновляют для нее военные поставки.
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Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных в Курской области военных ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.