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США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2025
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21:38 17.03.2025 (обновлено: 22:08 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/smi-2005597601.html
США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине, сообщили СМИ
США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.03.2025
США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине, сообщили СМИ
США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта, пишет издание Semafor со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T21:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта, пишет издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники.По данным СМИ, обсуждается ситуация, при которой Штаты призовут ООН признать Крым частью России, что "совпадает с позицией президента Владимира Путина".В то же время в статье указывается, что никаких конкретных решений пока не принято, а вышеназванный вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта. Белый дом, в свою очередь, отказался от комментариев по этому вопросу.Мирные переговоры по УкраинеВ прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными с Украиной и возобновляют для нее военные поставки.Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных в Курской области военных ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250317/ssha-2005549107.html
https://ria.ru/20250316/tramp-2005351816.html
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США, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ООН
США могут признать Крым российским в рамках сделки по Украине, сообщили СМИ

Semafor: США могут признать Крым частью РФ в рамках урегулирования на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. США рассматривают возможность признания Крыма территорией России в рамках урегулирования украинского конфликта, пишет издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники.
По данным СМИ, обсуждается ситуация, при которой Штаты призовут ООН признать Крым частью России, что "совпадает с позицией президента Владимира Путина".
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В то же время в статье указывается, что никаких конкретных решений пока не принято, а вышеназванный вариант — один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
Белый дом, в свою очередь, отказался от комментариев по этому вопросу.

Как заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков, территории, вошедшие в состав России, занесены в Конституцию и являются неотъемлемой частью страны. Он подчеркивал, что это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт.

Мирные переговоры по Украине

В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными с Украиной и возобновляют для нее военные поставки.
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Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил Путина пощадить полностью окруженных в Курской области военных ВСУ. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
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