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В Петербурге проведут проверку после угроз в отношении жены участника СВО
В Петербурге проведут проверку после угроз в отношении жены участника СВО - РИА Новости, 17.03.2025
В Петербурге проведут проверку после угроз в отношении жены участника СВО
Проверку по факту угроз в отношении жены участника СВО проводят следователи Петербурга, сообщает пресс-центр СК РФ. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T09:32:00+03:00
2025-03-17T09:32:00+03:00
2025-03-17T09:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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санкт-петербург
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Проверку по факту угроз в отношении жены участника СВО проводят следователи Петербурга, сообщает пресс-центр СК РФ. "По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении. Как поясняют в пресс-службе, в социальных медиа появилась информация, что в Санкт-Петербурге мужчина угрожал убийством и оскорблял жену участника СВО, после чего были вызваны сотрудники полиции. Мужчина, узнав об этом, пытался скрыться с места происшествия. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20250123/svo-1985822676.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге проведут проверку после угроз в отношении жены участника СВО
СК в Петербурге проведет проверку после угроз в отношении жены участника СВО