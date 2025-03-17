ЕС продолжит отмену санкций против Сирии, заявила Каллас
Каллас: ЕС продолжит отмену санкций против Сирии, несмотря на события в стране
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз продолжит отменять санкции против Сирии, несмотря на вспышку насилия этой стране, где сотни гражданских погибли от рук проправительственных боевиков.
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По ее словам, отмена санкций способствует оказанию базовых услуг населению, в том числе обеспечивает доступ к банковскому сектору. "Мы будем все это обсуждать, но прямо сейчас мы продвигаемся по пути отмены санкций", - сказала глава дипломатии ЕС.
Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем.
В сирийских провинциях Латакия и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты не менее 1,5 тысяч гражданских - представителей алавитской общины. Минобороны Сирии сообщило, что в столкновениях погиб 231 силовик. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации.
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После эскалации вооруженных столкновений в провинциях Латакия и Тартус тысячи сирийских семей пересекли границу с Ливаном, рассказал РИА Новости депутат от региона Аккар на северной границе с Сирией Саджи Атия. По словам депутата, подсчитать точное количество невозможно, так как граждане Сирии пересекали границу массово и неорганизованно, переходя вброд реку, разделяющую границу Сирии и Ливана.
Ранее Евросоюз призывал переходные власти Сирии провести беспристрастное расследование насилия в прибрежных регионах страны, повлекших, помимо прочего, гибель мирного населения от действий группировок, поддерживающих нынешние власти в Дамаске.
В понедельник в Брюсселе пройдет международная конференция доноров Сирии под эгидой Евросоюза, в которой впервые за много лет примет участие официальная делегация из Дамаска.
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