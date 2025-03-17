https://ria.ru/20250317/sanktsii-2005456118.html

ЕС продолжит отмену санкций против Сирии, заявила Каллас

ЕС продолжит отмену санкций против Сирии, заявила Каллас - РИА Новости, 17.03.2025

ЕС продолжит отмену санкций против Сирии, заявила Каллас

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз продолжит отменять санкции против Сирии, несмотря на вспышку насилия этой стране, где сотни... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T11:50:00+03:00

2025-03-17T11:50:00+03:00

2025-03-17T11:50:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

брюссель

кайя каллас

башар асад

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз продолжит отменять санкции против Сирии, несмотря на вспышку насилия этой стране, где сотни гражданских погибли от рук проправительственных боевиков. "Это очень сложная дискуссия. Мы бы хотели видеть и видим, что сирийские власти привлекают к ответственности лиц, которые совершили эти расправы… Мы продолжим отмену санкций", – сказала Каллас журналистам в Брюсселе. По ее словам, отмена санкций способствует оказанию базовых услуг населению, в том числе обеспечивает доступ к банковскому сектору. "Мы будем все это обсуждать, но прямо сейчас мы продвигаемся по пути отмены санкций", - сказала глава дипломатии ЕС. Евросоюз, бойкотировавший много лет правительство Башара Асада, ведет активный диалог с новыми сирийскими властями. В конце февраля Евросоюз начал отменять санкции против Сирии, сняв ряд ограничений в энергетическом, транспортном и банковском секторе. Также снят запрет на ввоз в Сирию из стран союза предметов категории люкс для личного пользования. В ЕС пообещали продолжить оценку других санкций, которые также могут быть отменены в будущем. В сирийских провинциях Латакия и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты не менее 1,5 тысяч гражданских - представителей алавитской общины. Минобороны Сирии сообщило, что в столкновениях погиб 231 силовик. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации. После эскалации вооруженных столкновений в провинциях Латакия и Тартус тысячи сирийских семей пересекли границу с Ливаном, рассказал РИА Новости депутат от региона Аккар на северной границе с Сирией Саджи Атия. По словам депутата, подсчитать точное количество невозможно, так как граждане Сирии пересекали границу массово и неорганизованно, переходя вброд реку, разделяющую границу Сирии и Ливана. Ранее Евросоюз призывал переходные власти Сирии провести беспристрастное расследование насилия в прибрежных регионах страны, повлекших, помимо прочего, гибель мирного населения от действий группировок, поддерживающих нынешние власти в Дамаске. В понедельник в Брюсселе пройдет международная конференция доноров Сирии под эгидой Евросоюза, в которой впервые за много лет примет участие официальная делегация из Дамаска.

https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003725216.html

https://ria.ru/20250226/sanktsii-2001701154.html

https://ria.ru/20250224/siriya-2001259458.html

сирия

дамаск (город)

брюссель

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в мире, сирия, дамаск (город), брюссель, кайя каллас, башар асад, евросоюз