https://ria.ru/20250317/rossija-2005556231.html
Россия будет содействовать поддержанию мира в Средней Азии, заявил Путин
Россия будет содействовать поддержанию мира в Средней Азии, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
Россия будет содействовать поддержанию мира в Средней Азии, заявил Путин
Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе Средней Азии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:07:00+03:00
2025-03-17T18:07:00+03:00
2025-03-17T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе Средней Азии, заявил президент России Владимир Путин."Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в этом регионе, в том числе используя возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он провел неформальную встречу с президентом РФ, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.
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россия, средняя азия, таджикистан, владимир путин, в мире, эмомали рахмон, александр лукашенко
Россия, Средняя Азия, Таджикистан, Владимир Путин, В мире, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко
Россия будет содействовать поддержанию мира в Средней Азии, заявил Путин
Путин: Россия будет содействовать поддержанию мира и стабильности в Средней Азии