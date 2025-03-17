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Россия будет содействовать поддержанию мира в Средней Азии, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
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18:07 17.03.2025 (обновлено: 18:22 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/rossija-2005556231.html
Россия будет содействовать поддержанию мира в Средней Азии, заявил Путин
Россия будет содействовать поддержанию мира в Средней Азии, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
Россия будет содействовать поддержанию мира в Средней Азии, заявил Путин
Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе Средней Азии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:07:00+03:00
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россия
средняя азия
таджикистан
владимир путин
в мире
эмомали рахмон
александр лукашенко
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе Средней Азии, заявил президент России Владимир Путин."Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в этом регионе, в том числе используя возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он провел неформальную встречу с президентом РФ, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250317/dogovor-2005547496.html
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россия, средняя азия, таджикистан, владимир путин, в мире, эмомали рахмон, александр лукашенко
Россия, Средняя Азия, Таджикистан, Владимир Путин, В мире, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко
Россия будет содействовать поддержанию мира в Средней Азии, заявил Путин

Путин: Россия будет содействовать поддержанию мира и стабильности в Средней Азии

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 марта 2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в регионе Средней Азии, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия будет и впредь содействовать поддержанию мира и стабильности в этом регионе, в том числе используя возможности дислоцированной в республике 201-й российской военной базы", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он провел неформальную встречу с президентом РФ, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.
Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства
Вчера, 17:48
 
РоссияСредняя АзияТаджикистанВладимир ПутинВ миреЭмомали РахмонАлександр Лукашенко
 
 
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