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Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин
Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин
Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:03:00+03:00
2025-03-17T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Углубляется промышленная кооперация (России и Таджикистана - ред.). Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности полного цикла, от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
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экономика, россия, таджикистан, владимир путин, в мире
Экономика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, В мире
Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин
Путин: Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию