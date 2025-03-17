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Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
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18:03 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/rossija-2005554534.html
Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин
Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин
Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Углубляется промышленная кооперация (России и Таджикистана - ред.). Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности полного цикла, от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
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экономика, россия, таджикистан, владимир путин, в мире
Экономика, Россия, Таджикистан, Владимир Путин, В мире
Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин

Путин: Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Углубляется промышленная кооперация (России и Таджикистана - ред.). Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности полного цикла, от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Россия и Таджикистан утвердили программу партнерства в военной области
Вчера, 18:00
 
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