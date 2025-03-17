https://ria.ru/20250317/rossija-2005554534.html

Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин

Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025

Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил Путин

Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан углубляют промышленную кооперацию, заявил президент РФ Владимир Путин. "Углубляется промышленная кооперация (России и Таджикистана - ред.). Российская группа компаний БТК реализует проект по созданию в республике кластера легкой промышленности полного цикла, от выращивания хлопка до производства готовых швейных изделий", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.

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2025

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экономика, россия, таджикистан, владимир путин, в мире