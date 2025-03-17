https://ria.ru/20250317/rossija-2005554414.html
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в промышленности
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в промышленности - РИА Новости, 17.03.2025
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в промышленности
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка в Таджикистане. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка в Таджикистане. В понедельник в Кремле Путин провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, лидеры в ходе переговоров обсудили перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. "Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Андреевич Алиханов и министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиров подписали соглашение между министерством промышленности и торговли РФ и министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере промышленности, а также соглашение между правительством РФ и правительством Республики Таджикистан о создании индустриального парка на территории Республики Таджикистан", - сказал ведущий во время церемонии обмена подписанными документами.
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россия, таджикистан, эмомали рахмон, в мире
Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, В мире
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в промышленности
Россия и Таджикистан подписали соглашение о создании индустриального парка
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка в Таджикистане.
В понедельник в Кремле Путин провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, лидеры в ходе переговоров обсудили перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.
"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Андреевич Алиханов и министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиров подписали соглашение между министерством промышленности и торговли РФ и министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере промышленности, а также соглашение между правительством РФ и правительством Республики Таджикистан о создании индустриального парка на территории Республики Таджикистан", - сказал ведущий во время церемонии обмена подписанными документами.