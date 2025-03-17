Рейтинг@Mail.ru
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в промышленности - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:03 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/rossija-2005554414.html
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в промышленности
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в промышленности - РИА Новости, 17.03.2025
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в промышленности
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка в Таджикистане. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:03:00+03:00
2025-03-17T18:03:00+03:00
россия
таджикистан
эмомали рахмон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005510213_295:142:2982:1654_1920x0_80_0_0_f1a56ae2ca28e48b5a5bb55ed35a8d02.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка в Таджикистане. В понедельник в Кремле Путин провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, лидеры в ходе переговоров обсудили перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. "Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Андреевич Алиханов и министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиров подписали соглашение между министерством промышленности и торговли РФ и министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере промышленности, а также соглашение между правительством РФ и правительством Республики Таджикистан о создании индустриального парка на территории Республики Таджикистан", - сказал ведущий во время церемонии обмена подписанными документами.
https://ria.ru/20250317/peregovory-2005506322.html
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005510213_350:74:2982:2048_1920x0_80_0_0_d2365273ec9f5932489a1e669668f813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таджикистан, эмомали рахмон, в мире
Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, В мире
Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в промышленности

Россия и Таджикистан подписали соглашение о создании индустриального парка

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в сфере промышленности и создании индустриального парка в Таджикистане.
В понедельник в Кремле Путин провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, лидеры в ходе переговоров обсудили перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество.
"Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Андреевич Алиханов и министр промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиров подписали соглашение между министерством промышленности и торговли РФ и министерством промышленности и новых технологий Республики Таджикистан о сотрудничестве в сфере промышленности, а также соглашение между правительством РФ и правительством Республики Таджикистан о создании индустриального парка на территории Республики Таджикистан", - сказал ведущий во время церемонии обмена подписанными документами.
Переговоры Путина и Рахмона в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран
Вчера, 15:02
 
РоссияТаджикистанЭмомали РахмонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала