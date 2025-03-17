https://ria.ru/20250317/rossija-2005551388.html

Россия и Таджикистан работают над улучшением режима торговли, заявил Путин

Россия и Таджикистан работают над улучшением режима торговли, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025

Россия и Таджикистан работают над улучшением режима торговли, заявил Путин

Россия и Таджикистан работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:56:00+03:00

2025-03-17T17:56:00+03:00

2025-03-17T17:57:00+03:00

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таджикистан

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в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры. "Правительства двух стран на постоянной основе работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, создать условия для новых взаимовыгодных проектов", - сказал российский лидер по итогам российско-таджикистанских переговоров.

https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html

россия

таджикистан

белоруссия

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россия, таджикистан, белоруссия, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, в мире