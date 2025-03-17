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Биография Николя де Ривьера

Биография Николя де Ривьера - РИА Новости, 17.03.2025

Биография Николя де Ривьера

Французский дипломат Николя де Ривьер родился 26 сентября 1963 года в Париже. РИА Новости, 17.03.2025

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Французский дипломат Николя де Ривьер родился 26 сентября 1963 года в Париже.Получил юридическое образование в Институте политических исследований. В 1992 году окончил Национальную школу управления.С 1994 по 1997 год работал первым секретарем посольства Франции в Нидерландах.С 1997 по 2001 год занимал должность первого секретаря посольства Франции в Вашингтоне (США).С 2001 по 2002 год был вице-президентом Европейской компании по аэронавтике, обороне и космосу (EADS-Astrium).В 2002-2005 годах работал в кабинетах двух министров иностранных дел Франции: с 2002 по 2004 год был советником Доминика де Вильпена, с 2004 по 2005 год – советником Мишеля Барнье. Курировал экономические отношения со странами Азии и Северной Америки.С 2005 года – советник, с 2009 года – заместитель постоянного представителя Франции при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.С 2011 по 2014 год работал в Департаменте по вопросам ООН, международных организаций, прав человека и франкофонии МИД Франции.С 2014 года занимал должность генерального директора по политическим вопросам и вопросам безопасности в министерстве Европы и иностранных дел Франции.С июля 2019 года был постоянным представителем Франции при Организации Объединенных Наций.В конце 2024 года французские власти в установленном порядке запросили у российской стороны согласие на назначение постоянного представителя Франции при ООН Николя де Ривьера послом Французской Республики в Российской Федерации.17 марта 2025 года МИД РФ сообщил, что Москва одобрила кандидатуру Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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