https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005413609.html

Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции

Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции - РИА Новости, 17.03.2025

Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции

Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в России, о своем решении уведомила Париж и выдала ему... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T07:33:00+03:00

2025-03-17T07:33:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в России, о своем решении уведомила Париж и выдала ему въездную визу, сообщили РИА Новости в МИД."После внимательного рассмотрения данного обращения (Парижа) было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам", - пояснили в МИД РФ.Там добавили, что "в настоящее время Николя де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и получил въездную визу для прибытия в Российскую Федерацию".С августа 2024 года французскую дипмиссию в Москве возглавляет временный поверенный в делах Франции в России Захари Гросс.Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля этого года. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.В начале марта этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ якобы стала "угрозой" для Франции и Европы, задалась вопросом о целях визита посла Франции в Россию.

https://ria.ru/20250314/makron-2005019110.html

https://ria.ru/20250316/matvienko-2005383152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, франция, москва, в мире, николя де ривьер, оон, мария захарова, эммануэль макрон