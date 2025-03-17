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Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции - РИА Новости, 17.03.2025
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07:33 17.03.2025 (обновлено: 10:27 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005413609.html
Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции
Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции - РИА Новости, 17.03.2025
Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции
Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в России, о своем решении уведомила Париж и выдала ему... РИА Новости, 17.03.2025
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москва
в мире
николя де ривьер
оон
мария захарова
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в России, о своем решении уведомила Париж и выдала ему въездную визу, сообщили РИА Новости в МИД."После внимательного рассмотрения данного обращения (Парижа) было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам", - пояснили в МИД РФ.Там добавили, что "в настоящее время Николя де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и получил въездную визу для прибытия в Российскую Федерацию".С августа 2024 года французскую дипмиссию в Москве возглавляет временный поверенный в делах Франции в России Захари Гросс.Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля этого года. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.В начале марта этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ якобы стала "угрозой" для Франции и Европы, задалась вопросом о целях визита посла Франции в Россию.
https://ria.ru/20250314/makron-2005019110.html
https://ria.ru/20250316/matvienko-2005383152.html
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россия, франция, москва, в мире, николя де ривьер, оон, мария захарова, эммануэль макрон
Россия, Франция, Москва, В мире, Николя Де Ривьер, ООН, Мария Захарова, Эммануэль Макрон
Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции

Россия одобрила кандидатуру де Ривьера на пост посла Франции, он получил визу

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezНиколя де Ривьер
Николя де Ривьер - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Николя де Ривьер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Москва одобрила кандидатуру экс-постпреда Франции при ООН Николя де Ривьера на пост нового посла Франции в России, о своем решении уведомила Париж и выдала ему въездную визу, сообщили РИА Новости в МИД.
"После внимательного рассмотрения данного обращения (Парижа) было принято решение об одобрении представленной кандидатуры, о чем французская сторона была уведомлена по дипломатическим каналам", - пояснили в МИД РФ.
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Там добавили, что "в настоящее время Николя де Ривьер завершил свою работу в Нью-Йорке и получил въездную визу для прибытия в Российскую Федерацию".
С августа 2024 года французскую дипмиссию в Москве возглавляет временный поверенный в делах Франции в России Захари Гросс.
Одно из последних выступлений де Ривьера в качестве постпреда Франции при ООН состоялось в конце февраля этого года. Тогда он предложил перенести голосование по американскому проекту резолюции по Украине.
В начале марта этого года официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление президента Франции Эммануэля Макрона и его заявление о том, что РФ якобы стала "угрозой" для Франции и Европы, задалась вопросом о целях визита посла Франции в Россию.
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