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Песков раскрыл детали подготовки к разговору Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
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17:35 17.03.2025 (обновлено: 18:18 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/razgovor-2005544578.html
Песков раскрыл детали подготовки к разговору Путина и Трампа
Песков раскрыл детали подготовки к разговору Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
Песков раскрыл детали подготовки к разговору Путина и Трампа
Подготовка к телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа главным образом идет по вопросу Украины, сообщил представитель... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:35:00+03:00
2025-03-17T18:18:00+03:00
политика
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Подготовка к телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа главным образом идет по вопросу Украины, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.По его словам, Путину перед разговором с Трампом готовят тезисы по некоторым темам на повестке дня."Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования", — отметил Песков.Пресс-секретарь добавил, что телефонные разговоры, подобные готовящемуся контакту политиков, могут согласовать очень быстро.В понедельник Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.Мирные переговоры по УкраинеВ прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250317/razgovor-2005500077.html
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политика, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, в мире
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины, В мире
Песков раскрыл детали подготовки к разговору Путина и Трампа

Песков назвал Украину главной темой предстоящего разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Подготовка к телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа главным образом идет по вопросу Украины, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
По его словам, Путину перед разговором с Трампом готовят тезисы по некоторым темам на повестке дня.
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"Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования", — отметил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что телефонные разговоры, подобные готовящемуся контакту политиков, могут согласовать очень быстро.
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В предыдущий раз Путин и Трамп общались по телефону 12 февраля, разговор продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.

В понедельник Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.
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Мирные переговоры по Украине

В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
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Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
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