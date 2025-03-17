Песков раскрыл детали подготовки к разговору Путина и Трампа
Песков назвал Украину главной темой предстоящего разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Подготовка к телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа главным образом идет по вопросу Украины, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, фрагмент интервью с ним опубликовал автор программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.
По его словам, Путину перед разговором с Трампом готовят тезисы по некоторым темам на повестке дня.
"Главным образом, конечно, вопрос украинского урегулирования", — отметил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что телефонные разговоры, подобные готовящемуся контакту политиков, могут согласовать очень быстро.
В предыдущий раз Путин и Трамп общались по телефону 12 февраля, разговор продлился почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
В понедельник Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.
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Мирные переговоры по Украине
В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
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