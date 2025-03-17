Рейтинг@Mail.ru
Глава Нацразведки США рассказала, чего ждет от разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 17.03.2025 (обновлено: 20:58 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/razgovor-2005500077.html
Глава Нацразведки США рассказала, чего ждет от разговора Путина и Трампа
Глава Нацразведки США рассказала, чего ждет от разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025
Глава Нацразведки США рассказала, чего ждет от разговора Путина и Трампа
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард ожидает продуктивного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом она заявила в интервью... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:39:00+03:00
2025-03-17T20:58:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
тулси габбард
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:140:3140:1906_1920x0_80_0_0_e9dfd15652ebf3b389806ea2a5d7d20b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар — РИА Новости. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард ожидает продуктивного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом она заявила в интервью телеканалу NDTV."Как вы знаете, при проведении любых подобных переговоров людям, представляющим обе страны или все страны, вовлеченные в эту ситуацию, приходится много работать. И я уверена, что в подходящее время у президента Трампа состоится очень продуктивный разговор с Путиным, который еще раз подтвердит его (президента США. — Прим. ред.) непоколебимую приверженность миру", — сказала Габбард.Американский лидер очень трезво смотрит на украинский конфликт, отметила она."Он очень четко обозначил свою позицию и приоритет, который заключается в том, чтобы положить конец этой войне. Поэтому он сосредоточен на мире. Переговоры только начались", — подчеркнула глава Нацразведки США. По ее словам, у Штатов есть лучшие переговорщики, работающие как с Россией, так и с Украиной, и Вашингтон ожидает дальнейшего прогресса, который уже был достигнут за очень короткий промежуток времени. Габбард также раскритиковала предшественника Трампа — Джо Байдена — за то, что он не предпринял никаких усилий для разрешения украинского кризиса."Важно отметить, что при предыдущей администрации, при которой началась эта война, вообще не было предпринято никаких усилий для установления мира. Не было предпринято никаких усилий для ведения прямого диалога с Путиным и Россией, чтобы попытаться положить конец этой войне", — резюмировала она.Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на вторник запланирован телефонный разговор двух президентов. При этом он не стал раскрывать возможную повестку.В предыдущий раз Путин и Трамп общались по телефону 12 февраля, беседа продлилась почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.Мирные переговоры по УкраинеВо вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005412740.html
https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html
https://ria.ru/20250317/berbok-2005468575.html
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575828063_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bcf5cd761a05fd284b25e4e5a8f8b73d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, тулси габбард, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Тулси Габбард, Вооруженные силы Украины
Глава Нацразведки США рассказала, чего ждет от разговора Путина и Трампа

Глава Нацразведки США Габбард ожидает продуктивного разговора Путина и Трампа

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар — РИА Новости. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард ожидает продуктивного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом она заявила в интервью телеканалу NDTV.
"Как вы знаете, при проведении любых подобных переговоров людям, представляющим обе страны или все страны, вовлеченные в эту ситуацию, приходится много работать. И я уверена, что в подходящее время у президента Трампа состоится очень продуктивный разговор с Путиным, который еще раз подтвердит его (президента США. — Прим. ред.) непоколебимую приверженность миру", — сказала Габбард.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Трамп в разговоре с Путиным хочет поднять вопрос территорий
Вчера, 07:19
Американский лидер очень трезво смотрит на украинский конфликт, отметила она.
"Он очень четко обозначил свою позицию и приоритет, который заключается в том, чтобы положить конец этой войне. Поэтому он сосредоточен на мире. Переговоры только начались", — подчеркнула глава Нацразведки США.
По ее словам, у Штатов есть лучшие переговорщики, работающие как с Россией, так и с Украиной, и Вашингтон ожидает дальнейшего прогресса, который уже был достигнут за очень короткий промежуток времени.
Габбард также раскритиковала предшественника Трампа — Джо Байдена — за то, что он не предпринял никаких усилий для разрешения украинского кризиса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Трамп попросил у Путина пощады. Счет пошел на часы
14 марта, 18:37
"Важно отметить, что при предыдущей администрации, при которой началась эта война, вообще не было предпринято никаких усилий для установления мира. Не было предпринято никаких усилий для ведения прямого диалога с Путиным и Россией, чтобы попытаться положить конец этой войне", — резюмировала она.
Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на вторник запланирован телефонный разговор двух президентов. При этом он не стал раскрывать возможную повестку.
В предыдущий раз Путин и Трамп общались по телефону 12 февраля, беседа продлилась почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Бербок обратилась с дерзким призывом к Трампу перед его беседой с Путиным
Вчера, 12:36

Мирные переговоры по Украине

Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
14 марта, 08:00
 
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинТулси ГаббардВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала