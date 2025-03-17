Глава Нацразведки США рассказала, чего ждет от разговора Путина и Трампа
Глава Нацразведки США Габбард ожидает продуктивного разговора Путина и Трампа
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар — РИА Новости. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард ожидает продуктивного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом она заявила в интервью телеканалу NDTV.
"Как вы знаете, при проведении любых подобных переговоров людям, представляющим обе страны или все страны, вовлеченные в эту ситуацию, приходится много работать. И я уверена, что в подходящее время у президента Трампа состоится очень продуктивный разговор с Путиным, который еще раз подтвердит его (президента США. — Прим. ред.) непоколебимую приверженность миру", — сказала Габбард.
Американский лидер очень трезво смотрит на украинский конфликт, отметила она.
"Он очень четко обозначил свою позицию и приоритет, который заключается в том, чтобы положить конец этой войне. Поэтому он сосредоточен на мире. Переговоры только начались", — подчеркнула глава Нацразведки США.
По ее словам, у Штатов есть лучшие переговорщики, работающие как с Россией, так и с Украиной, и Вашингтон ожидает дальнейшего прогресса, который уже был достигнут за очень короткий промежуток времени.
Габбард также раскритиковала предшественника Трампа — Джо Байдена — за то, что он не предпринял никаких усилий для разрешения украинского кризиса.
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"Важно отметить, что при предыдущей администрации, при которой началась эта война, вообще не было предпринято никаких усилий для установления мира. Не было предпринято никаких усилий для ведения прямого диалога с Путиным и Россией, чтобы попытаться положить конец этой войне", — резюмировала она.
Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на вторник запланирован телефонный разговор двух президентов. При этом он не стал раскрывать возможную повестку.
В предыдущий раз Путин и Трамп общались по телефону 12 февраля, беседа продлилась почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
Мирные переговоры по Украине
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.