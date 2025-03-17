https://ria.ru/20250317/razgovor-2005500077.html

Глава Нацразведки США рассказала, чего ждет от разговора Путина и Трампа

Глава Нацразведки США рассказала, чего ждет от разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025

Глава Нацразведки США рассказала, чего ждет от разговора Путина и Трампа

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард ожидает продуктивного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом она заявила в интервью... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:39:00+03:00

2025-03-17T14:39:00+03:00

2025-03-17T20:58:00+03:00

в мире

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дональд трамп

владимир путин

тулси габбард

вооруженные силы украины

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар — РИА Новости. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард ожидает продуктивного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, об этом она заявила в интервью телеканалу NDTV."Как вы знаете, при проведении любых подобных переговоров людям, представляющим обе страны или все страны, вовлеченные в эту ситуацию, приходится много работать. И я уверена, что в подходящее время у президента Трампа состоится очень продуктивный разговор с Путиным, который еще раз подтвердит его (президента США. — Прим. ред.) непоколебимую приверженность миру", — сказала Габбард.Американский лидер очень трезво смотрит на украинский конфликт, отметила она."Он очень четко обозначил свою позицию и приоритет, который заключается в том, чтобы положить конец этой войне. Поэтому он сосредоточен на мире. Переговоры только начались", — подчеркнула глава Нацразведки США. По ее словам, у Штатов есть лучшие переговорщики, работающие как с Россией, так и с Украиной, и Вашингтон ожидает дальнейшего прогресса, который уже был достигнут за очень короткий промежуток времени. Габбард также раскритиковала предшественника Трампа — Джо Байдена — за то, что он не предпринял никаких усилий для разрешения украинского кризиса."Важно отметить, что при предыдущей администрации, при которой началась эта война, вообще не было предпринято никаких усилий для установления мира. Не было предпринято никаких усилий для ведения прямого диалога с Путиным и Россией, чтобы попытаться положить конец этой войне", — резюмировала она.Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на вторник запланирован телефонный разговор двух президентов. При этом он не стал раскрывать возможную повестку.В предыдущий раз Путин и Трамп общались по телефону 12 февраля, беседа продлилась почти полтора часа. Лидеры среди прочего обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.Мирные переговоры по УкраинеВо вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.

https://ria.ru/20250317/tramp-2005412740.html

https://ria.ru/20250314/david--2005083289.html

https://ria.ru/20250317/berbok-2005468575.html

https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, тулси габбард, вооруженные силы украины