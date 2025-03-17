https://ria.ru/20250317/rahmon-2005559197.html
Рахмон рассказал о сотрудничестве спецслужб Таджикистана и России
Рахмон рассказал о сотрудничестве спецслужб Таджикистана и России - РИА Новости, 17.03.2025
Рахмон рассказал о сотрудничестве спецслужб Таджикистана и России
Сотрудничество налажено между спецслужбами и правоохранительными органами Таджикистана и России в вопросах обеспечения безопасности, что дает конкретные... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:15:00+03:00
2025-03-17T18:15:00+03:00
2025-03-17T18:20:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Сотрудничество налажено между спецслужбами и правоохранительными органами Таджикистана и России в вопросах обеспечения безопасности, что дает конкретные результаты, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. "Мы подробно обсудили сотрудничество в области обеспечения безопасности. Между спецслужбами и правоохранительными органами наших стран налажено тесное и плодотворное сотрудничество в данном направлении, и это дает конкретные результаты", - сказал Рахмон на пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным после переговоров.
https://ria.ru/20250317/putin-2005551893.html
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таджикистан, россия, эмомали рахмон, владимир путин, в мире
Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, В мире
Рахмон рассказал о сотрудничестве спецслужб Таджикистана и России
Рахмон: сотрудничество между спецслужбами Таджикистана и России дает результаты