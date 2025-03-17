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Президент Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 17.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:02 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/rahmon-2005506154.html
Президент Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 17.03.2025
Президент Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:02:00+03:00
2025-03-17T15:02:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры. Ожидается, что лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. По итогам визита Рахмона в РФ будет подписан ряд документов.
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россия, белоруссия, эмомали рахмон, владимир путин, александр лукашенко, таджикистан
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Белоруссия, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Таджикистан
Президент Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Таджикистана Рахмон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры.
Ожидается, что лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. По итогам визита Рахмона в РФ будет подписан ряд документов.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияБелоруссияЭмомали РахмонВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоТаджикистан
 
 
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