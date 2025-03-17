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Президент Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 17.03.2025

Президент Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:02:00+03:00

2025-03-17T15:02:00+03:00

2025-03-17T15:02:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры. Ожидается, что лидеры обсудят перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Запланирован также обмен мнениями по актуальным региональным проблемам. По итогам визита Рахмона в РФ будет подписан ряд документов.

https://ria.ru/20250315/peregovory-2005224752.html

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россия, белоруссия, эмомали рахмон, владимир путин, александр лукашенко, таджикистан