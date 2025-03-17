В Раде рассказали, кто сможет представлять Украину на мирных переговорах
Депутат Рады Дубинский: представлять Украину на переговорах может только Рада
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВерховная рада Украины
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная рада Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Представлять Украину на мирных переговорах может только парламент, заявил находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Владимир Зеленский 15 марта утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров, однако не указал, о каких переговорах и с кем конкретно идет речь. В переговорную группу вошли глава офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров. Этот же состав украинской делегации участвовал 11 марта во встрече с американскими представителями в саудовском городе Джидда.
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"С кем и о чем они могут вести переговоры от имени Украины? Почему их полномочия и задачи не представлены Верховной раде? Зеленский, с которым никто не хочет говорить, пытается удержаться в эпицентре переговоров, возлагая их на Ермака и его шестерок", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале, ведущемся от имени Дубинского.
Он напомнил, что срок действия полномочий Зеленского истек в мае прошлого года, соответственно, он, как и сотрудники его офиса, министры иностранных дел и обороны не могут представлять интересы государства.
"Настаиваю на том, что переговоры от лица Украины может вести только Верховная Рада, а не клоун, ларечник и их подаваны. США, как лидер переговорного трека, должны помочь донести эту информацию до Зеленского, который сейчас торгуется за свои личные интересы, и не за Украину", - отметил Дубинский.
В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.
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