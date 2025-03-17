Рейтинг@Mail.ru
В Раде рассказали, кто сможет представлять Украину на мирных переговорах - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/rada-2005526092.html
В Раде рассказали, кто сможет представлять Украину на мирных переговорах
В Раде рассказали, кто сможет представлять Украину на мирных переговорах - РИА Новости, 17.03.2025
В Раде рассказали, кто сможет представлять Украину на мирных переговорах
Представлять Украину на мирных переговорах может только парламент, заявил находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:23:00+03:00
2025-03-17T16:23:00+03:00
в мире
украина
сша
джидда
владимир зеленский
александр дубинский
андрей сибига
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Представлять Украину на мирных переговорах может только парламент, заявил находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. Владимир Зеленский 15 марта утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров, однако не указал, о каких переговорах и с кем конкретно идет речь. В переговорную группу вошли глава офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров. Этот же состав украинской делегации участвовал 11 марта во встрече с американскими представителями в саудовском городе Джидда. "С кем и о чем они могут вести переговоры от имени Украины? Почему их полномочия и задачи не представлены Верховной раде? Зеленский, с которым никто не хочет говорить, пытается удержаться в эпицентре переговоров, возлагая их на Ермака и его шестерок", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале, ведущемся от имени Дубинского. Он напомнил, что срок действия полномочий Зеленского истек в мае прошлого года, соответственно, он, как и сотрудники его офиса, министры иностранных дел и обороны не могут представлять интересы государства. "Настаиваю на том, что переговоры от лица Украины может вести только Верховная Рада, а не клоун, ларечник и их подаваны. США, как лидер переговорного трека, должны помочь донести эту информацию до Зеленского, который сейчас торгуется за свои личные интересы, и не за Украину", - отметил Дубинский. В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.
https://ria.ru/20250312/obman-2004437702.html
https://ria.ru/20250315/kiev-2005211475.html
украина
сша
джидда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_121:0:2788:2000_1920x0_80_0_0_b2ceb746b0e5d72dd4564e446fe7875e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джидда, владимир зеленский, александр дубинский, андрей сибига, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Джидда, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Андрей Сибига, Верховная Рада Украины
В Раде рассказали, кто сможет представлять Украину на мирных переговорах

Депутат Рады Дубинский: представлять Украину на переговорах может только Рада

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Верховная рада Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Представлять Украину на мирных переговорах может только парламент, заявил находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Владимир Зеленский 15 марта утвердил состав делегации от Украины "для взаимодействия с международными партнерами" с целью ведения мирных переговоров, однако не указал, о каких переговорах и с кем конкретно идет речь. В переговорную группу вошли глава офиса Зеленского Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига, глава минобороны Рустем Умеров. Этот же состав украинской делегации участвовал 11 марта во встрече с американскими представителями в саудовском городе Джидда.
Встреча американской и украинской делегаций в Джидде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
"Есть нюанс": в Раде раскрыли, как Киев решил обмануть США
12 марта, 02:04
"С кем и о чем они могут вести переговоры от имени Украины? Почему их полномочия и задачи не представлены Верховной раде? Зеленский, с которым никто не хочет говорить, пытается удержаться в эпицентре переговоров, возлагая их на Ермака и его шестерок", - говорится сообщении, опубликованном в Telegram-канале, ведущемся от имени Дубинского.
Он напомнил, что срок действия полномочий Зеленского истек в мае прошлого года, соответственно, он, как и сотрудники его офиса, министры иностранных дел и обороны не могут представлять интересы государства.
"Настаиваю на том, что переговоры от лица Украины может вести только Верховная Рада, а не клоун, ларечник и их подаваны. США, как лидер переговорного трека, должны помочь донести эту информацию до Зеленского, который сейчас торгуется за свои личные интересы, и не за Украину", - отметил Дубинский.
В Саудовской Аравии 11 марта прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Украина согласна на предложение Соединенных Штатов о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь киевскому режиму.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
Зеленский раскрыл, кого отправит на мирные переговоры
15 марта, 17:05
 
В миреУкраинаСШАДжиддаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийАндрей СибигаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала