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Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле - РИА Новости, 17.03.2025
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19:57 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/putin-2005585811.html
Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле
Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле - РИА Новости, 17.03.2025
Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин после переговоров в Кремле лично проводил президента Таджикистана Эмомали Рахмона до автомобиля и тепло с ним попрощался. РИА Новости, 17.03.2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после переговоров в Кремле лично проводил президента Таджикистана Эмомали Рахмона до автомобиля и тепло с ним попрощался. После переговоров Путин и Рахмон вместе вышли на улицу и, прощаясь, обнялись, кадры показал телеканал "Россия 24". Путин, пожимая руку Рахмону, улыбнулся своему коллеге. Когда Рахмон сел в свой автомобиль, президент РФ помахал ему рукой. Рахмон посетил Россию с официальным визитом, в понедельник состоялись официальные переговоры президентов РФ и Таджикистана. В субботу, 15 марта, Путин и Рахмон провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.
https://ria.ru/20250317/tadzhikistan-2005560704.html
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россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко
Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко
Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле

Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле и тепло с ним попрощался

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после переговоров в Кремле лично проводил президента Таджикистана Эмомали Рахмона до автомобиля и тепло с ним попрощался.
После переговоров Путин и Рахмон вместе вышли на улицу и, прощаясь, обнялись, кадры показал телеканал "Россия 24".
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Таджикистан стремится к развитию отношений с Россией, заявил Рахмон
Вчера, 18:23
Путин, пожимая руку Рахмону, улыбнулся своему коллеге. Когда Рахмон сел в свой автомобиль, президент РФ помахал ему рукой.
Рахмон посетил Россию с официальным визитом, в понедельник состоялись официальные переговоры президентов РФ и Таджикистана.
В субботу, 15 марта, Путин и Рахмон провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.
Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю 80-летия Победы
Вчера, 15:04
 
РоссияТаджикистанЭмомали РахмонВладимир ПутинБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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