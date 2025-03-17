https://ria.ru/20250317/putin-2005585811.html
Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле
Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле - РИА Новости, 17.03.2025
Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле
Президент РФ Владимир Путин после переговоров в Кремле лично проводил президента Таджикистана Эмомали Рахмона до автомобиля и тепло с ним попрощался. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T19:57:00+03:00
2025-03-17T19:57:00+03:00
2025-03-17T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после переговоров в Кремле лично проводил президента Таджикистана Эмомали Рахмона до автомобиля и тепло с ним попрощался. После переговоров Путин и Рахмон вместе вышли на улицу и, прощаясь, обнялись, кадры показал телеканал "Россия 24". Путин, пожимая руку Рахмону, улыбнулся своему коллеге. Когда Рахмон сел в свой автомобиль, президент РФ помахал ему рукой. Рахмон посетил Россию с официальным визитом, в понедельник состоялись официальные переговоры президентов РФ и Таджикистана. В субботу, 15 марта, Путин и Рахмон провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.
https://ria.ru/20250317/tadzhikistan-2005560704.html
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россия, таджикистан, эмомали рахмон, владимир путин, белоруссия, александр лукашенко
Россия, Таджикистан, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко
Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле
Путин лично проводил Рахмона после переговоров в Кремле и тепло с ним попрощался