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Путин высказался о новых культурных объектах в Душанбе
Путин высказался о новых культурных объектах в Душанбе - РИА Новости, 17.03.2025
Путин высказался о новых культурных объектах в Душанбе
Новые культурные объекты в Душанбе с российским участием станут еще одним символом дружбы РФ и Таджикистана, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:37:00+03:00
2025-03-17T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новые культурные объекты в Душанбе с российским участием станут еще одним символом дружбы РФ и Таджикистана, считает президент России Владимир Путин. Ранее президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. "Рассчитываем, что эти новые культурные объекты станут еще одним символом дружбы между народами России и Таджикистана", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он провел неформальную встречу с президентом РФ, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250317/putin-2005562716.html
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владимир путин, эмомали рахмон, владимир маяковский, душанбе, таджикистан, россия, в мире
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Владимир Маяковский, Душанбе, Таджикистан, Россия, В мире
Путин высказался о новых культурных объектах в Душанбе
Путин: новые культурные объекты в Душанбе укрепят дружбу РФ и Таджикистана