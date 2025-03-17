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Путин высказался о новых культурных объектах в Душанбе - РИА Новости, 17.03.2025
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18:37 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/putin-2005564634.html
Путин высказался о новых культурных объектах в Душанбе
Путин высказался о новых культурных объектах в Душанбе - РИА Новости, 17.03.2025
Путин высказался о новых культурных объектах в Душанбе
Новые культурные объекты в Душанбе с российским участием станут еще одним символом дружбы РФ и Таджикистана, считает президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:37:00+03:00
2025-03-17T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новые культурные объекты в Душанбе с российским участием станут еще одним символом дружбы РФ и Таджикистана, считает президент России Владимир Путин. Ранее президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского. "Рассчитываем, что эти новые культурные объекты станут еще одним символом дружбы между народами России и Таджикистана", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он провел неформальную встречу с президентом РФ, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250317/putin-2005562716.html
https://ria.ru/20250317/putin-2005559069.html
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владимир путин, эмомали рахмон, владимир маяковский, душанбе, таджикистан, россия, в мире
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Владимир Маяковский, Душанбе, Таджикистан, Россия, В мире
Путин высказался о новых культурных объектах в Душанбе

Путин: новые культурные объекты в Душанбе укрепят дружбу РФ и Таджикистана

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Новые культурные объекты в Душанбе с российским участием станут еще одним символом дружбы РФ и Таджикистана, считает президент России Владимир Путин.
Ранее президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин отметил общность позиций России и Таджикистана
Вчера, 18:31
"Рассчитываем, что эти новые культурные объекты станут еще одним символом дружбы между народами России и Таджикистана", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он провел неформальную встречу с президентом РФ, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин: договоренности России и Таджикистана послужат укреплению партнерства
Вчера, 18:15
 
Владимир ПутинЭмомали РахмонВладимир МаяковскийДушанбеТаджикистанРоссияВ мире
 
 
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