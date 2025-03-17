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Россия выступила за председательство Таджикистана в СНГ - РИА Новости, 17.03.2025
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18:33 17.03.2025 (обновлено: 18:43 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/putin-2005563034.html
Россия выступила за председательство Таджикистана в СНГ
Россия выступила за председательство Таджикистана в СНГ - РИА Новости, 17.03.2025
Россия выступила за председательство Таджикистана в СНГ
Россия поддерживает председательство Таджикистана в Содружестве Независимых государств (СНГ) в 2025 году, а также координирует свои действия с Душанбе на... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:33:00+03:00
2025-03-17T18:43:00+03:00
владимир путин
эмомали рахмон
александр лукашенко
душанбе
таджикистан
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия поддерживает председательство Таджикистана в Содружестве Независимых государств (СНГ) в 2025 году, а также координирует свои действия с Душанбе на площадках ОДКБ и ШОС, заявил президент России Владимир Путин. "Россия осуществляет поддержку Таджикистану в ходе его председательства в СНГ в текущем году, главным событием которого станет саммит лидеров Содружества в октябре в Душанбе", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров. Кроме того, как подчеркнул российский президент, Москва и Душанбе осуществляют координацию по ключевым направлениям и на основным международных площадках, в ОДКБ и ШОС. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он провел неформальную встречу с президентом РФ, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.
https://ria.ru/20250317/putin-2005562716.html
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владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, душанбе, таджикистан, россия, снг, одкб, шос, в мире
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Душанбе, Таджикистан, Россия, СНГ, ОДКБ, ШОС, В мире
Россия выступила за председательство Таджикистана в СНГ

Путин: Россия поддерживает председательство Таджикистана в СНГ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время российско-таджикистанских переговоров в расширенном составе. 17 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время российско-таджикистанских переговоров в расширенном составе. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время российско-таджикистанских переговоров в расширенном составе. 17 марта 2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия поддерживает председательство Таджикистана в Содружестве Независимых государств (СНГ) в 2025 году, а также координирует свои действия с Душанбе на площадках ОДКБ и ШОС, заявил президент России Владимир Путин.
"Россия осуществляет поддержку Таджикистану в ходе его председательства в СНГ в текущем году, главным событием которого станет саммит лидеров Содружества в октябре в Душанбе", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин отметил общность позиций России и Таджикистана
Вчера, 18:31
Кроме того, как подчеркнул российский президент, Москва и Душанбе осуществляют координацию по ключевым направлениям и на основным международных площадках, в ОДКБ и ШОС.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он провел неформальную встречу с президентом РФ, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин: договоренности России и Таджикистана послужат укреплению партнерства
Вчера, 18:15
 
Владимир ПутинЭмомали РахмонАлександр ЛукашенкоДушанбеТаджикистанРоссияСНГОДКБШОСВ мире
 
 
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