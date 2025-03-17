https://ria.ru/20250317/putin-2005563034.html

Россия выступила за председательство Таджикистана в СНГ

Россия выступила за председательство Таджикистана в СНГ - РИА Новости, 17.03.2025

Россия выступила за председательство Таджикистана в СНГ

Россия поддерживает председательство Таджикистана в Содружестве Независимых государств (СНГ) в 2025 году, а также координирует свои действия с Душанбе на... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:33:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия поддерживает председательство Таджикистана в Содружестве Независимых государств (СНГ) в 2025 году, а также координирует свои действия с Душанбе на площадках ОДКБ и ШОС, заявил президент России Владимир Путин. "Россия осуществляет поддержку Таджикистану в ходе его председательства в СНГ в текущем году, главным событием которого станет саммит лидеров Содружества в октябре в Душанбе", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров. Кроме того, как подчеркнул российский президент, Москва и Душанбе осуществляют координацию по ключевым направлениям и на основным международных площадках, в ОДКБ и ШОС. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он провел неформальную встречу с президентом РФ, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры.

https://ria.ru/20250317/putin-2005562716.html

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душанбе

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владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, душанбе, таджикистан, россия, снг, одкб, шос, в мире