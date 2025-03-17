https://ria.ru/20250317/putin-2005562716.html
Путин отметил общность позиций России и Таджикистана
Путин отметил общность позиций России и Таджикистана - РИА Новости, 17.03.2025
Путин отметил общность позиций России и Таджикистана
Обсуждение актуальной региональной повестки дня вновь подтвердило общность позиций России и Таджикистана, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:31:00+03:00
2025-03-17T18:31:00+03:00
2025-03-17T18:31:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Обсуждение актуальной региональной повестки дня вновь подтвердило общность позиций России и Таджикистана, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. "Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров.
https://ria.ru/20250317/putin-2005562204.html
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владимир путин, россия, таджикистан, в мире
Владимир Путин, Россия, Таджикистан, В мире
Путин отметил общность позиций России и Таджикистана
Путин: обсуждение повестки дня подтвердило общность позиций РФ и Таджикистана