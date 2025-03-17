https://ria.ru/20250317/putin-2005562716.html

Путин отметил общность позиций России и Таджикистана

Путин отметил общность позиций России и Таджикистана - РИА Новости, 17.03.2025

Путин отметил общность позиций России и Таджикистана

Обсуждение актуальной региональной повестки дня вновь подтвердило общность позиций России и Таджикистана, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:31:00+03:00

2025-03-17T18:31:00+03:00

2025-03-17T18:31:00+03:00

владимир путин

россия

таджикистан

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005558701_0:287:3104:2033_1920x0_80_0_0_39eb6305bb5335f2230afc980c15cbd5.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Обсуждение актуальной региональной повестки дня вновь подтвердило общность позиций России и Таджикистана, заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин. "Обсуждение актуальной региональной и глобальной повестки дня вновь подтвердило общность позиций наших стран. Россия и Таджикистан привержены принципам верховенства международного права, суверенитета, невмешательства во внутренние дела", - сказал Путин во время заявления по итогам российско-таджикистанских переговоров.

https://ria.ru/20250317/putin-2005562204.html

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, таджикистан, в мире