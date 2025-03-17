https://ria.ru/20250317/putin-2005562204.html

Путин: объемы торговли России и Таджикистана выросли на семь процентов

Путин: объемы торговли России и Таджикистана выросли на семь процентов - РИА Новости, 17.03.2025

Путин: объемы торговли России и Таджикистана выросли на семь процентов

Президент РФ Владимир Путин назвал Россию одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана, товарооборот двух стран в 2024 году вырос более чем на 7% - РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:28:00+03:00

2025-03-17T18:28:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Россию одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана, товарооборот двух стран в 2024 году вырос более чем на 7% - до 1,5 миллиардов долларов."Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг полутора миллиардов долларов", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые состоялись в понедельник в Кремле.Как подчеркнул президент РФ, "правительства двух стран на постоянной основе работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, создать условия для новых взаимовыгодных проектов"."Реализуется подписанная в октябре прошлого года программа экономического сотрудничества. Профильными ведомствами двух стран разработан план мероприятий по увеличению двустороннего товарооборота в 2,5 раза к 2030 году", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250317/tadzhikistan-2005560704.html

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владимир путин, таджикистан, россия, эмомали рахмон, в мире