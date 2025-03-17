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Путин: объемы торговли России и Таджикистана выросли на семь процентов - РИА Новости, 17.03.2025
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18:28 17.03.2025 (обновлено: 18:56 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/putin-2005562204.html
Путин: объемы торговли России и Таджикистана выросли на семь процентов
Путин: объемы торговли России и Таджикистана выросли на семь процентов - РИА Новости, 17.03.2025
Путин: объемы торговли России и Таджикистана выросли на семь процентов
Президент РФ Владимир Путин назвал Россию одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана, товарооборот двух стран в 2024 году вырос более чем на 7% - РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Россию одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана, товарооборот двух стран в 2024 году вырос более чем на 7% - до 1,5 миллиардов долларов."Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг полутора миллиардов долларов", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые состоялись в понедельник в Кремле.Как подчеркнул президент РФ, "правительства двух стран на постоянной основе работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, создать условия для новых взаимовыгодных проектов"."Реализуется подписанная в октябре прошлого года программа экономического сотрудничества. Профильными ведомствами двух стран разработан план мероприятий по увеличению двустороннего товарооборота в 2,5 раза к 2030 году", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250317/tadzhikistan-2005560704.html
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владимир путин, таджикистан, россия, эмомали рахмон, в мире
Владимир Путин, Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон, В мире
Путин: объемы торговли России и Таджикистана выросли на семь процентов

Путин: объемы торговли РФ и Таджикистана выросли до 1,5 млрд долларов в 2024 г

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Россию одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана, товарооборот двух стран в 2024 году вырос более чем на 7% - до 1,5 миллиардов долларов.
"Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на 7% и достиг полутора миллиардов долларов", - сказал Путин по итогам переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которые состоялись в понедельник в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Таджикистан стремится к развитию отношений с Россией, заявил Рахмон
Вчера, 18:23
Как подчеркнул президент РФ, "правительства двух стран на постоянной основе работают над тем, чтобы улучшить режим взаимной торговли и инвестиций, создать условия для новых взаимовыгодных проектов".
"Реализуется подписанная в октябре прошлого года программа экономического сотрудничества. Профильными ведомствами двух стран разработан план мероприятий по увеличению двустороннего товарооборота в 2,5 раза к 2030 году", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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Вчера, 18:03
 
Владимир ПутинТаджикистанРоссияЭмомали РахмонВ мире
 
 
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