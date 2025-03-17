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Россия и Таджикистан будут углублять оборонное сотрудничество, заявил Путин
Россия и Таджикистан будут углублять оборонное сотрудничество, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
Россия и Таджикистан будут углублять оборонное сотрудничество, заявил Путин
Россия и Таджикистан условились углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:19:00+03:00
2025-03-17T18:19:00+03:00
2025-03-17T18:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан условились углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое сотрудничество, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры. "Условленно и далее углублять оборонное, военно-техническое, антитеррористическое и антинаркотическое сотрудничество", - сказал Путин во время церемонии обмена подписанными документами.
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владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, белоруссия, таджикистан, россия, в мире
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Белоруссия, Таджикистан, Россия, В мире
Россия и Таджикистан будут углублять оборонное сотрудничество, заявил Путин
Путин: РФ и Таджикистан будут углублять военно-техническое сотрудничество