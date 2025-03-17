https://ria.ru/20250317/putin-2005558069.html

Путин: Россия и Таджикистан вместе отметят 80-летие общей Победы в ВОВ

Путин: Россия и Таджикистан вместе отметят 80-летие общей Победы в ВОВ - РИА Новости, 17.03.2025

Путин: Россия и Таджикистан вместе отметят 80-летие общей Победы в ВОВ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Таджикистан вместе отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, он отметил, что эта победа общая и... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:12:00+03:00

2025-03-17T18:12:00+03:00

2025-03-17T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Таджикистан вместе отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, он отметил, что эта победа общая и все понимают, какой ценой она досталась. В понедельник в Кремле Путин провел переговоры с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, лидеры в ходе переговоров обсудили перспективы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества с акцентом на торгово-инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. "В нынешнем году мы вместе (с Таджикистаном - ред.) отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это, действительно, общая победа, и мы хорошо понимаем, какой ценой она досталась. Дорожим памятью о героизме наших отцов, дедов, прадедов, отстоявших жизнь, свободу для нас и для будущим поколений. Эмомали Шарипович принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве", - сказал Путин после церемонии обмена подписанными документами. В субботу 15 марта Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250317/partnerstvo-2005552321.html

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россия, таджикистан, белоруссия, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, в мире