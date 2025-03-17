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Путин поблагодарил Рахмона за бережное отношение к русскому языку

Путин поблагодарил Рахмона за бережное отношение к русскому языку - РИА Новости, 17.03.2025

Путин поблагодарил Рахмона за бережное отношение к русскому языку

Россия благодарна президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за бережное отношение к русскому языку, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия благодарна президенту Таджикистана Эмомали Рахмону за бережное отношение к русскому языку, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина прошли двусторонние переговоры. "Продвигается сотрудничество в культурно-гуманитарной области. Как известно, в Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения. Мы очень благодарны президенту Таджикистана за такое бережное отношение к русскому языку", - сказал российский лидер по итогам российско-таджикистанских переговоров.

https://ria.ru/20250317/putin-2005551893.html

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владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, белоруссия, таджикистан, россия, в мире