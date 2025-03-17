https://ria.ru/20250317/putin-2005551893.html
Путин назвал переговоры с Рахмоном содержательными
Путин назвал переговоры с Рахмоном содержательными - РИА Новости, 17.03.2025
Путин назвал переговоры с Рахмоном содержательными
Переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном прошли в дружеской и деловой атмосфере, были содержательными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T17:58:00+03:00
2025-03-17T17:58:00+03:00
2025-03-17T17:58:00+03:00
таджикистан
россия
белоруссия
владимир путин
эмомали рахмон
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005511084_9:407:2842:2001_1920x0_80_0_0_d62c5232a4a76bddc2ac2a29dc99c19d.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном прошли в дружеской и деловой атмосфере, были содержательными, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Подчеркну, наши сегодняшние переговоры с Эмомали Шариповичем по традиции прошли в дружеской и деловой атмосфере и были весьма содержательными", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.
https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html
таджикистан
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005511084_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_614ececdf220e55f8738e7d9f0ac6be4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, белоруссия, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, в мире
Таджикистан, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, В мире
Путин назвал переговоры с Рахмоном содержательными
Путин: переговоры с Рахмоном прошли в дружеской и деловой атмосфере