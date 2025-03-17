https://ria.ru/20250317/putin-2005551893.html

Путин назвал переговоры с Рахмоном содержательными

Путин назвал переговоры с Рахмоном содержательными - РИА Новости, 17.03.2025

Путин назвал переговоры с Рахмоном содержательными

Переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном прошли в дружеской и деловой атмосфере, были содержательными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T17:58:00+03:00

2025-03-17T17:58:00+03:00

2025-03-17T17:58:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном прошли в дружеской и деловой атмосфере, были содержательными, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Подчеркну, наши сегодняшние переговоры с Эмомали Шариповичем по традиции прошли в дружеской и деловой атмосфере и были весьма содержательными", - сказал Путин по итогам российско-таджикистанских переговоров.

https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html

таджикистан

россия

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таджикистан, россия, белоруссия, владимир путин, эмомали рахмон, александр лукашенко, в мире