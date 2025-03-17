https://ria.ru/20250317/putin-2005529494.html

Путин и Рахмон запустили строительство образовательного центра в Душанбе

Путин и Рахмон запустили строительство образовательного центра в Душанбе - РИА Новости, 17.03.2025

Путин и Рахмон запустили строительство образовательного центра в Душанбе

Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:34:00+03:00

2025-03-17T16:34:00+03:00

2025-03-17T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского, передает корреспондент РИА Новости.Президент Таджикистана приехал в Россию с официальным визитом. В понедельник состоялись переговоры Путина и Рахмона в Кремле. По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.В субботу Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, таджикистан, россия, владимир маяковский, в мире