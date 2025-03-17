Путин и Рахмон запустили строительство образовательного центра в Душанбе
Путин и Рахмон запустили строительство центра для одаренных детей в Душанбе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей. 17 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей. 17 марта 2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Таджикистана приехал в Россию с официальным визитом. В понедельник состоялись переговоры Путина и Рахмона в Кремле. По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.
В субботу Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.