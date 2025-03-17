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Путин и Рахмон запустили строительство образовательного центра в Душанбе - РИА Новости, 17.03.2025
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16:34 17.03.2025 (обновлено: 17:32 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/putin-2005529494.html
Путин и Рахмон запустили строительство образовательного центра в Душанбе
Путин и Рахмон запустили строительство образовательного центра в Душанбе - РИА Новости, 17.03.2025
Путин и Рахмон запустили строительство образовательного центра в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:34:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского, передает корреспондент РИА Новости.Президент Таджикистана приехал в Россию с официальным визитом. В понедельник состоялись переговоры Путина и Рахмона в Кремле. По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.В субботу Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, таджикистан, россия, владимир маяковский, в мире
Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Таджикистан, Россия, Владимир Маяковский, В мире
Путин и Рахмон запустили строительство образовательного центра в Душанбе

Путин и Рахмон запустили строительство центра для одаренных детей в Душанбе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей. 17 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей. 17 марта 2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Таджикистана приехал в Россию с официальным визитом. В понедельник состоялись переговоры Путина и Рахмона в Кремле. По итогам визита будет подписан ряд двусторонних документов.
В субботу Путин и Рахмон уже провели неформальную встречу, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы. Они также условились встретиться 9 мая в Москве в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Рахмон заявил о готовности обсудить с Путиным взаимоотношения двух стран
Вчера, 15:25
 
ДушанбеВладимир ПутинЭмомали РахмонТаджикистанРоссияВладимир МаяковскийВ мире
 
 
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