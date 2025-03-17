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Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в сфере безопасности - РИА Новости, 17.03.2025
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15:06 17.03.2025 (обновлено: 15:27 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/putin-2005507949.html
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в сфере безопасности
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в сфере безопасности - РИА Новости, 17.03.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в сфере безопасности
Россия и Таджикистан совместно занимаются вопросами безопасности в зоне ответственности ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:06:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан совместно занимаются вопросами безопасности в зоне ответственности ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры. Перед этим глава Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены."Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации", - сказал Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров.
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россия, таджикистан, одкб, в мире, эмомали рахмон, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия
Россия, Таджикистан, ОДКБ, В мире, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия
Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в сфере безопасности

Путин: РФ и Таджикистан вместе занимаются вопросами безопасности в рамках ОДКБ

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан совместно занимаются вопросами безопасности в зоне ответственности ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры. Перед этим глава Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
"Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации", - сказал Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин сообщил о планах по подписанию совместных документов с Таджикистаном
Вчера, 15:06
 
РоссияТаджикистанОДКБВ миреЭмомали РахмонАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссия
 
 
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