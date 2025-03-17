https://ria.ru/20250317/putin-2005507949.html

Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в сфере безопасности

Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в сфере безопасности - РИА Новости, 17.03.2025

Путин рассказал о сотрудничестве России и Таджикистана в сфере безопасности

Россия и Таджикистан совместно занимаются вопросами безопасности в зоне ответственности ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:06:00+03:00

2025-03-17T15:06:00+03:00

2025-03-17T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан совместно занимаются вопросами безопасности в зоне ответственности ОДКБ, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры. Перед этим глава Таджикистана возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены."Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ. Таджикистан активно работает в организации", - сказал Путин в ходе российско-таджикистанских переговоров.

https://ria.ru/20250317/dokumenty-2005507816.html

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таджикистан

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россия, таджикистан, одкб, в мире, эмомали рахмон, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия