https://ria.ru/20250317/putin-2005506722.html

Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю 80-летия Победы

Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 17.03.2025

Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин сообщил, что ждёт лидера Таджикистана Эмомали Рахмона 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:04:00+03:00

2025-03-17T15:04:00+03:00

2025-03-17T15:11:00+03:00

владимир путин

эмомали рахмон

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

таджикистан

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждёт лидера Таджикистана Эмомали Рахмона 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы.Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко."Мы ждем вас в Москве 9 мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли. Ждем вас 9 мая на участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал российский лидер на российско-таджикистанских переговорах.

https://ria.ru/20250317/dokumenty-2005507816.html

таджикистан

белоруссия

россия

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владимир путин, эмомали рахмон, 80-летие победы в великой отечественной войне, таджикистан, белоруссия, александр лукашенко, россия