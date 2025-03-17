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Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю 80-летия Победы
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю 80-летия Победы - РИА Новости, 17.03.2025
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю 80-летия Победы
Президент России Владимир Путин сообщил, что ждёт лидера Таджикистана Эмомали Рахмона 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:04:00+03:00
2025-03-17T15:04:00+03:00
2025-03-17T15:11:00+03:00
владимир путин
эмомали рахмон
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
таджикистан
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александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что ждёт лидера Таджикистана Эмомали Рахмона 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы.Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко."Мы ждем вас в Москве 9 мая. Мы с вами договаривались об этом, вы наше приглашение приняли. Ждем вас 9 мая на участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сказал российский лидер на российско-таджикистанских переговорах.
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владимир путин, эмомали рахмон, 80-летие победы в великой отечественной войне, таджикистан, белоруссия, александр лукашенко, россия
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Таджикистан, Белоруссия, Александр Лукашенко, Россия
Путин пригласил Рахмона на мероприятия по случаю 80-летия Победы
Путин пригласил Эмомали Рахмона на мероприятия по случаю 80-летия Победы 9 мая