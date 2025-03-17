https://ria.ru/20250317/putin-2005481340.html

В Кремле рассказали о прошедшей встрече Путина и Рахмона

В Кремле рассказали о прошедшей встрече Путина и Рахмона - РИА Новости, 17.03.2025

В Кремле рассказали о прошедшей встрече Путина и Рахмона

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в субботу и воскресенье общались в неформальной обстановке, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:26:00+03:00

2025-03-17T13:26:00+03:00

2025-03-17T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в субботу и воскресенье общались в неформальной обстановке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня во многом день российско-таджикистанских отношений, сегодня день официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию, он сегодня в Москве. Вы знаете, что до этого была неформальная часть общения двух президентов. Вчера и сегодня они имели возможность в неформальной обстановке поговорить, пообщаться, именно в неформальной обстановке, что всегда позволяет вести наиболее доверительные и содержательные беседы", - сказал Песков.Он также отметил, что в понедельник Путин и Рахмон посредством видеоконференции дадут старт строительству в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.

https://ria.ru/20250317/kreml-2005479859.html

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политика, таджикистан, россия, москва, эмомали рахмон, дмитрий песков, владимир путин