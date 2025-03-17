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В Кремле рассказали о прошедшей встрече Путина и Рахмона - РИА Новости, 17.03.2025
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13:26 17.03.2025 (обновлено: 13:57 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/putin-2005481340.html
В Кремле рассказали о прошедшей встрече Путина и Рахмона
В Кремле рассказали о прошедшей встрече Путина и Рахмона - РИА Новости, 17.03.2025
В Кремле рассказали о прошедшей встрече Путина и Рахмона
Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в субботу и воскресенье общались в неформальной обстановке, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:26:00+03:00
2025-03-17T13:57:00+03:00
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москва
эмомали рахмон
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в субботу и воскресенье общались в неформальной обстановке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня во многом день российско-таджикистанских отношений, сегодня день официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию, он сегодня в Москве. Вы знаете, что до этого была неформальная часть общения двух президентов. Вчера и сегодня они имели возможность в неформальной обстановке поговорить, пообщаться, именно в неформальной обстановке, что всегда позволяет вести наиболее доверительные и содержательные беседы", - сказал Песков.Он также отметил, что в понедельник Путин и Рахмон посредством видеоконференции дадут старт строительству в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
https://ria.ru/20250317/kreml-2005479859.html
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политика, таджикистан, россия, москва, эмомали рахмон, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Таджикистан, Россия, Москва, Эмомали Рахмон, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле рассказали о прошедшей встрече Путина и Рахмона

Песков: Путин и Рахмон на выходных общались в неформальной обстановке

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в субботу и воскресенье общались в неформальной обстановке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня во многом день российско-таджикистанских отношений, сегодня день официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию, он сегодня в Москве. Вы знаете, что до этого была неформальная часть общения двух президентов. Вчера и сегодня они имели возможность в неформальной обстановке поговорить, пообщаться, именно в неформальной обстановке, что всегда позволяет вести наиболее доверительные и содержательные беседы", - сказал Песков.
Он также отметил, что в понедельник Путин и Рахмон посредством видеоконференции дадут старт строительству в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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ПолитикаТаджикистанРоссияМоскваЭмомали РахмонДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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