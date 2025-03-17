Рейтинг@Mail.ru
Пушков раскрыл тайный замысел Европы по Украине - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:44 17.03.2025 (обновлено: 11:01 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/pushkov-2005405150.html
Пушков раскрыл тайный замысел Европы по Украине
Пушков раскрыл тайный замысел Европы по Украине - РИА Новости, 17.03.2025
Пушков раскрыл тайный замысел Европы по Украине
Европа рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении украинского конфликта, написал в своем Telegram-канале РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T04:44:00+03:00
2025-03-17T11:01:00+03:00
в мире
европа
сша
россия
дональд трамп
алексей пушков
стив уиткофф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Европа рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении украинского конфликта, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Расчет европейцев состоит в том, что у Трампа не получится договориться с Москвой. И тогда они, торжествуя, прибегут в Белый дом и скажут: "Мы же говорили !" — сказано в публикации.Парламентарий также отметил, что западные политики недооценивают философию Трампа, которой он руководствуется при поиске решений для завершения конфликта. По мнению сенатора, американский лидер взялся за этот процесс не для того, чтобы так просто отступить."Их (европейцев. — Прим. ред.) расчет прост, как пять копеек", — резюмировал Пушков.После визита спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования.Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что основания для подобных высказываний, безусловно, есть.
https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html
https://ria.ru/20250316/pushkov-2005361221.html
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_1b32e3b1b8c0358a4561821f0b5197e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, россия, дональд трамп, алексей пушков, стив уиткофф, совет федерации рф
В мире, Европа, США, Россия, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Стив Уиткофф, Совет Федерации РФ
Пушков раскрыл тайный замысел Европы по Украине

Пушков: Европа рассчитывает, что Трамп не сможет договориться с Россией

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Европа рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении украинского конфликта, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Расчет европейцев состоит в том, что у Трампа не получится договориться с Москвой. И тогда они, торжествуя, прибегут в Белый дом и скажут: "Мы же говорили !" — сказано в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
НАТО решила воевать с Россией до последнего
Вчера, 11:43
Парламентарий также отметил, что западные политики недооценивают философию Трампа, которой он руководствуется при поиске решений для завершения конфликта. По мнению сенатора, американский лидер взялся за этот процесс не для того, чтобы так просто отступить.
"Их (европейцев. — Прим. ред.) расчет прост, как пять копеек", — резюмировал Пушков.
После визита спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования.
Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что основания для подобных высказываний, безусловно, есть.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В НАТО не скрывают отношение к возможности принять Украину, заявил Пушков
Вчера, 19:04
 
В миреЕвропаСШАРоссияДональд ТрампАлексей ПушковСтив УиткоффСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала