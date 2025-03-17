https://ria.ru/20250317/pushkov-2005405150.html

Пушков раскрыл тайный замысел Европы по Украине

Пушков раскрыл тайный замысел Европы по Украине - РИА Новости, 17.03.2025

Пушков раскрыл тайный замысел Европы по Украине

Европа рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении украинского конфликта, написал в своем Telegram-канале РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T04:44:00+03:00

2025-03-17T04:44:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Европа рассчитывает на то, что президент США Дональд Трамп не сможет договориться с Россией о прекращении украинского конфликта, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Расчет европейцев состоит в том, что у Трампа не получится договориться с Москвой. И тогда они, торжествуя, прибегут в Белый дом и скажут: "Мы же говорили !" — сказано в публикации.Парламентарий также отметил, что западные политики недооценивают философию Трампа, которой он руководствуется при поиске решений для завершения конфликта. По мнению сенатора, американский лидер взялся за этот процесс не для того, чтобы так просто отступить."Их (европейцев. — Прим. ред.) расчет прост, как пять копеек", — резюмировал Пушков.После визита спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон испытывает осторожный оптимизм относительно перспектив украинского урегулирования.Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что основания для подобных высказываний, безусловно, есть.

https://ria.ru/20250316/nato-2005301753.html

https://ria.ru/20250316/pushkov-2005361221.html

европа

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в мире, европа, сша, россия, дональд трамп, алексей пушков, стив уиткофф, совет федерации рф