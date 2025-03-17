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Путин похвалил проект центра для одаренных детей в Душанбе

Путин похвалил проект центра для одаренных детей в Душанбе - РИА Новости, 17.03.2025

Путин похвалил проект центра для одаренных детей в Душанбе

Президент РФ Владимир Путин назвал очень хорошим проект строительства Международного образовательного центра для одаренных детей в Душанбе. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:38:00+03:00

2025-03-17T16:38:00+03:00

2025-03-17T17:40:00+03:00

душанбе

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очень хорошим проект строительства Международного образовательного центра для одаренных детей в Душанбе.Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского."Очень хороший проект, с ребятишками работать одаренными - это здорово", - сказал Путин в ходе церемонии.Президент РФ отметил, что в России есть хороший центр для одаренных детей "Сириус". Такие площадки, по словам главы государства, начали возникать по всей стране.Международный образовательный центр для одаренных детей и Государственный русский драматический театр имени Владимира Маяковского в Душанбе планируют построить в декабре 2026 года. Проекты реализуются по поручению лидеров государств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

душанбе, в мире, владимир путин, таджикистан, эмомали рахмон