Рейтинг@Mail.ru
Путин похвалил проект центра для одаренных детей в Душанбе - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 17.03.2025 (обновлено: 17:40 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/proekt-2005531058.html
Путин похвалил проект центра для одаренных детей в Душанбе
Путин похвалил проект центра для одаренных детей в Душанбе - РИА Новости, 17.03.2025
Путин похвалил проект центра для одаренных детей в Душанбе
Президент РФ Владимир Путин назвал очень хорошим проект строительства Международного образовательного центра для одаренных детей в Душанбе. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:38:00+03:00
2025-03-17T17:40:00+03:00
душанбе
в мире
владимир путин
таджикистан
эмомали рахмон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005545560_0:0:3368:1896_1920x0_80_0_0_8e469b278ac00ba459e9374ff823d949.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очень хорошим проект строительства Международного образовательного центра для одаренных детей в Душанбе.Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского."Очень хороший проект, с ребятишками работать одаренными - это здорово", - сказал Путин в ходе церемонии.Президент РФ отметил, что в России есть хороший центр для одаренных детей "Сириус". Такие площадки, по словам главы государства, начали возникать по всей стране.Международный образовательный центр для одаренных детей и Государственный русский драматический театр имени Владимира Маяковского в Душанбе планируют построить в декабре 2026 года. Проекты реализуются по поручению лидеров государств.
https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html
душанбе
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005545560_408:0:3137:2047_1920x0_80_0_0_4cc7b91a28fdeda594a6604699ef5ba8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
душанбе, в мире, владимир путин, таджикистан, эмомали рахмон
Душанбе, В мире, Владимир Путин, Таджикистан, Эмомали Рахмон
Путин похвалил проект центра для одаренных детей в Душанбе

Путин назвал проект центра для одаренных детей в Душанбе очень хорошим

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей. 17 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей. 17 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей. 17 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очень хорошим проект строительства Международного образовательного центра для одаренных детей в Душанбе.
Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
«
"Очень хороший проект, с ребятишками работать одаренными - это здорово", - сказал Путин в ходе церемонии.
Президент РФ отметил, что в России есть хороший центр для одаренных детей "Сириус". Такие площадки, по словам главы государства, начали возникать по всей стране.
Международный образовательный центр для одаренных детей и Государственный русский драматический театр имени Владимира Маяковского в Душанбе планируют построить в декабре 2026 года. Проекты реализуются по поручению лидеров государств.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
Вчера, 01:00
 
ДушанбеВ миреВладимир ПутинТаджикистанЭмомали Рахмон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала