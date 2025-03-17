Путин похвалил проект центра для одаренных детей в Душанбе
Путин назвал проект центра для одаренных детей в Душанбе очень хорошим
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей. 17 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон на торжественной церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одарённых детей. 17 марта 2025
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очень хорошим проект строительства Международного образовательного центра для одаренных детей в Душанбе.
Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в понедельник в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства в Душанбе Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского.
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"Очень хороший проект, с ребятишками работать одаренными - это здорово", - сказал Путин в ходе церемонии.
Президент РФ отметил, что в России есть хороший центр для одаренных детей "Сириус". Такие площадки, по словам главы государства, начали возникать по всей стране.
Международный образовательный центр для одаренных детей и Государственный русский драматический театр имени Владимира Маяковского в Душанбе планируют построить в декабре 2026 года. Проекты реализуются по поручению лидеров государств.