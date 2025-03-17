https://ria.ru/20250317/posol-2005583746.html

В ЮАР объяснили причины выдворения посла из США

В ЮАР объяснили причины выдворения посла из США - РИА Новости, 17.03.2025

В ЮАР объяснили причины выдворения посла из США

Выдворение посла Южно-Африканской Республики в США Ибрагима Расула, который был объявлен персоной нон грата, является частью усилий Вашингтона по смене правящей РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:48:00+03:00

2025-03-17T19:48:00+03:00

2025-03-17T19:48:00+03:00

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КЕЙПТАУН, 17 мар - РИА Новости. Выдворение посла Южно-Африканской Республики в США Ибрагима Расула, который был объявлен персоной нон грата, является частью усилий Вашингтона по смене правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК), заявила РИА Новости южноафриканский политический аналитик Ренева Фурье. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон объявил Расула персоной нон грата, обвинив его в ненависти к США и президенту страны Дональду Трампу. Он также назвал посла ЮАР "расистски настроенным политиком" в ответ на его критику конфронтационной политики Трампа по отношению к меньшинствам. "Объявление посла Эбрагима Расула персоной нон грата должно быть включено в ряд целенаправленных усилий США по смене режима в Южной Африке", - сказала Фурье. "Отношения постепенно испортились, когда Южная Африка отказалась встать на сторону Украины во время вмешательства России в поддержку населения Донбасса, а затем выдвинула обвинения против Израиля в Международном уголовном суде", - добавила собеседница агентства. Фурье отметила, что оппозиционная партия Демократический альянс всегда была более предпочтительной для США в силу своей прозападной и произраильской позиции. "Попытка свергнуть АНК с помощью избирательных средств провалилась, но Демократическому альянсу удалось войти во власть посредством формирования правительства национального единства. Приход к власти администрации Трампа быстро активизировал программу смены режима", - отметила она.

https://ria.ru/20250315/juar-2005238777.html

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в мире, сша, юар, дональд трамп, марко рубио, международный уголовный суд