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В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары - РИА Новости, 17.03.2025
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Хорошие новости
 
15:44 17.03.2025 (обновлено: 16:18 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/popolnenie-2005499166.html
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары - РИА Новости, 17.03.2025
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары
В Ленинградском зоопарке пополнение в семействе капибар — на свет появились два детеныша, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:44:00+03:00
2025-03-17T16:18:00+03:00
хорошие новости
санкт-петербург
россия
борис пиотровский
ленинградский зоопарк
животные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке пополнение в семействе капибар — на свет появились два детеныша, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский."В семействе капибар — пополнение. Первого января у пары Кайсы и Ермака родились два детеныша. Пока что они находятся во внутреннем помещении, но уже совсем скоро их смогут увидеть посетители зоопарка", — написал он в своем Telegram-канале. Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке. Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://ria.ru/20250316/semja-2005353332.html
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Детеныши капибар в Ленинградском зоопарке
Детеныши капибар в Ленинградском зоопарке
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санкт-петербург, россия, борис пиотровский, ленинградский зоопарк, животные
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Борис Пиотровский, Ленинградский зоопарк, Животные
В Ленинградском зоопарке родились детеныши капибары

В Ленинградском зоопарке родились два детеныша капибары

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости. В Ленинградском зоопарке пополнение в семействе капибар — на свет появились два детеныша, сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.
"В семействе капибар — пополнение. Первого января у пары Кайсы и Ермака родились два детеныша. Пока что они находятся во внутреннем помещении, но уже совсем скоро их смогут увидеть посетители зоопарка", — написал он в своем Telegram-канале.
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Капибара (или водосвинка) считается самым крупным грызуном, длина его тела может достигать 1,3 метра. Это полуводное травоядное млекопитающее обитает в Центральной и Южной Америке.
Ленинградский зоопарк, расположенный в центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917-м. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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