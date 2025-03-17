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"Путин победил": на Западе сделали заявление об отношениях России и США - РИА Новости, 17.03.2025
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15:59 17.03.2025 (обновлено: 17:44 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/politika-2005521035.html
"Путин победил": на Западе сделали заявление об отношениях России и США
"Путин победил": на Западе сделали заявление об отношениях России и США - РИА Новости, 17.03.2025
"Путин победил": на Западе сделали заявление об отношениях России и США
В случае сближения России и США мир увидит победу Москвы в украинском конфликте, заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T15:59:00+03:00
2025-03-17T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В случае сближения России и США мир увидит победу Москвы в украинском конфликте, заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк в интервью Sky News."Если он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) добьется частичной отмены санкций со стороны США и стратегического партнерства с Вашингтоном, чего, по-видимому, хочет администрация Трампа, то остальной мир, который ждал, что произойдет на Украине с самого начала этого конфликта, сядет и скажет, что Путин победил", — сказал он.Аналитик добавил, что весь мир увидит в Москве победителя, если она сможет завершить конфликт с новыми территориями и сближением в позициях с Вашингтоном.При этом, как отметил Кларк, миру придется приспособиться к реальности, в которой Запад больше не заслуживает доверия как политическая сила.На прошлой неделе Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
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в мире, украина, сша, владимир путин, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Путин, Россия, Владимир Зеленский
"Путин победил": на Западе сделали заявление об отношениях России и США

Военный аналитик Кларк: мир увидит победу Путина в случае партнерства РФ и США

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В случае сближения России и США мир увидит победу Москвы в украинском конфликте, заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк в интервью Sky News.
"Если он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) добьется частичной отмены санкций со стороны США и стратегического партнерства с Вашингтоном, чего, по-видимому, хочет администрация Трампа, то остальной мир, который ждал, что произойдет на Украине с самого начала этого конфликта, сядет и скажет, что Путин победил", — сказал он.
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Аналитик добавил, что весь мир увидит в Москве победителя, если она сможет завершить конфликт с новыми территориями и сближением в позициях с Вашингтоном.
При этом, как отметил Кларк, миру придется приспособиться к реальности, в которой Запад больше не заслуживает доверия как политическая сила.
На прошлой неделе Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
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