"Путин победил": на Западе сделали заявление об отношениях России и США
Военный аналитик Кларк: мир увидит победу Путина в случае партнерства РФ и США
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В случае сближения России и США мир увидит победу Москвы в украинском конфликте, заявил научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк в интервью Sky News.
"Если он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) добьется частичной отмены санкций со стороны США и стратегического партнерства с Вашингтоном, чего, по-видимому, хочет администрация Трампа, то остальной мир, который ждал, что произойдет на Украине с самого начала этого конфликта, сядет и скажет, что Путин победил", — сказал он.
Аналитик добавил, что весь мир увидит в Москве победителя, если она сможет завершить конфликт с новыми территориями и сближением в позициях с Вашингтоном.
При этом, как отметил Кларк, миру придется приспособиться к реальности, в которой Запад больше не заслуживает доверия как политическая сила.
На прошлой неделе Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.