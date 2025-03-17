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"Загнать в ловушку". В Польше раскрыли дерзкий план США в отношении России

"Загнать в ловушку". В Польше раскрыли дерзкий план США в отношении России - РИА Новости, 17.03.2025

"Загнать в ловушку". В Польше раскрыли дерзкий план США в отношении России

Предложение США о перемирии может быть лишь попыткой загнать Россию в ловушку, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T14:15:00+03:00

2025-03-17T14:15:00+03:00

2025-03-17T14:15:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Предложение США о перемирии может быть лишь попыткой загнать Россию в ловушку, пишет польское издание Myśl Polska."Настаивая на перемирии без учета российских условий, американцы, похоже, дают понять, что на самом деле не хотят прочного мира в этой части Европы. С другой стороны, брутальное форсирование заключения сырьевой сделки показывает, что они хотят как можно скорее прибрать к рукам украинские полезные ископаемые", — говорится в материале.Как отмечает автор статьи, для Вашингтона в приоритете переложить расходы на европейцев и продолжать конфликт."Не исключено, что предложение США о перемирии — это всего лишь попытка загнать Россию в ловушку, чтобы представить ее в глазах мирового общественного мнения агрессором", — добавляет он.На прошлой неделе Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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в мире, сша, россия, польша, владимир путин, александр лукашенко, владимир зеленский, украина