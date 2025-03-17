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"Загнать в ловушку". В Польше раскрыли дерзкий план США в отношении России - РИА Новости, 17.03.2025
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14:15 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/plan-2005495900.html
"Загнать в ловушку". В Польше раскрыли дерзкий план США в отношении России
"Загнать в ловушку". В Польше раскрыли дерзкий план США в отношении России - РИА Новости, 17.03.2025
"Загнать в ловушку". В Польше раскрыли дерзкий план США в отношении России
Предложение США о перемирии может быть лишь попыткой загнать Россию в ловушку, пишет польское издание Myśl Polska. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T14:15:00+03:00
2025-03-17T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Предложение США о перемирии может быть лишь попыткой загнать Россию в ловушку, пишет польское издание Myśl Polska."Настаивая на перемирии без учета российских условий, американцы, похоже, дают понять, что на самом деле не хотят прочного мира в этой части Европы. С другой стороны, брутальное форсирование заключения сырьевой сделки показывает, что они хотят как можно скорее прибрать к рукам украинские полезные ископаемые", — говорится в материале.Как отмечает автор статьи, для Вашингтона в приоритете переложить расходы на европейцев и продолжать конфликт."Не исключено, что предложение США о перемирии — это всего лишь попытка загнать Россию в ловушку, чтобы представить ее в глазах мирового общественного мнения агрессором", — добавляет он.На прошлой неделе Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
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в мире, сша, россия, польша, владимир путин, александр лукашенко, владимир зеленский, украина
В мире, США, Россия, Польша, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Украина
"Загнать в ловушку". В Польше раскрыли дерзкий план США в отношении России

MP: предложение США о перемирии было лишь попыткой заманить РФ в ловушку

© AP Photo / Jacquelyn MartinПриспущенный флаг напротив здания Капитолия США
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Приспущенный флаг напротив здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Предложение США о перемирии может быть лишь попыткой загнать Россию в ловушку, пишет польское издание Myśl Polska.
"Настаивая на перемирии без учета российских условий, американцы, похоже, дают понять, что на самом деле не хотят прочного мира в этой части Европы. С другой стороны, брутальное форсирование заключения сырьевой сделки показывает, что они хотят как можно скорее прибрать к рукам украинские полезные ископаемые", — говорится в материале.
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Как отмечает автор статьи, для Вашингтона в приоритете переложить расходы на европейцев и продолжать конфликт.
"Не исключено, что предложение США о перемирии — это всего лишь попытка загнать Россию в ловушку, чтобы представить ее в глазах мирового общественного мнения агрессором", — добавляет он.
На прошлой неделе Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
В прошлый вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
В миреСШАРоссияПольшаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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