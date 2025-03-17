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Песков сообщил о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа

Песков сообщил о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 17.03.2025

Песков сообщил о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа

Во вторник готовится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:21:00+03:00

2025-03-17T13:21:00+03:00

2025-03-17T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Во вторник готовится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. "Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", — ответил он на вопрос о контактах глав государств.При этом пресс-секретарь президента не стал раскрывать возможную повестку разговора."Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится. В нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать", — добавил Песков.Незадолго до этого Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.В четверг вечером Владимир Путин принял спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москве. Как уточнили в Кремле, он предоставил дополнительную информацию по Украине, а российский лидер, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.Мирные переговоры по УкраинеВо вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.

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https://ria.ru/20250316/rossiya-2005229005.html

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