Песков сообщил о подготовке телефонного разговора Путина и Трампа
Песков: идет подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Во вторник готовится телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, это действительно так. Во вторник готовится такой разговор", — ответил он на вопрос о контактах глав государств.
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В предыдущий раз Путин и Трамп общались по телефону 12 февраля, разговор продлился почти полтора часа. Лидеры, среди прочего, обсудили урегулирование ситуации на Украине. Главы государств договорились продолжить контакты, в том числе по вопросу организации личной встречи.
При этом пресс-секретарь президента не стал раскрывать возможную повестку разговора.
"Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится. В нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания. Поэтому мы этого не будем делать", — добавил Песков.
Незадолго до этого Трамп заявил, что планирует обсудить с российским коллегой вопрос территорий и контроля над АЭС. По его словам, на выходных удалось проделать большую работу, есть шанс положить конец конфликту на Украине.
В четверг вечером Владимир Путин принял спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа в Москве. Как уточнили в Кремле, он предоставил дополнительную информацию по Украине, а российский лидер, со своей стороны, передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.
Мирные переговоры по Украине
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление, где отмечается, что Киев готов принять предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней, которое могут продлить по согласию сторон. В документе также указывается, что Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Как сообщала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Уиткофф посещал Москву, чтобы убедить российскую сторону подписать соглашение о прекращении огня.
Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США инициативу, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли киевское руководство им команду сложить оружие.
В пятницу Трамп попросил российского лидера пощадить полностью окруженных военных ВСУ. Путин заявил, что для реализации этого призыва украинские власти должны приказать своим солдатам сдаться в плен. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, в этом случае войскам противника гарантируют жизнь и достойное обращение.
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