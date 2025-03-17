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Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России
Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России - РИА Новости, 17.03.2025
Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин встретятся 9 мая в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:21:00+03:00
2025-03-17T13:21:00+03:00
2025-03-17T13:32:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
эмомали рахмон
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дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин встретятся 9 мая в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президенты (Путин и Рахмон - ред.) встретятся <...> 9 мая, продолжат общение. Глава Таджикистана разделит с нами радость с Днем Победы", - сказал Песков.
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Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Таджикистан, Политика, Дмитрий Песков
Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России
Песков: Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России