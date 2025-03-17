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Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России - РИА Новости, 17.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:21 17.03.2025 (обновлено: 13:32 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/peskov-2005479074.html
Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России
Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России - РИА Новости, 17.03.2025
Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России
Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин встретятся 9 мая в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T13:21:00+03:00
2025-03-17T13:32:00+03:00
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
эмомали рахмон
владимир путин
таджикистан
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин встретятся 9 мая в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президенты (Путин и Рахмон - ред.) встретятся &lt;...&gt; 9 мая, продолжат общение. Глава Таджикистана разделит с нами радость с Днем Победы", - сказал Песков.
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россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, политика, дмитрий песков
Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Таджикистан, Политика, Дмитрий Песков
Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России

Песков: Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин встретятся 9 мая в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президенты (Путин и Рахмон - ред.) встретятся <...> 9 мая, продолжат общение. Глава Таджикистана разделит с нами радость с Днем Победы", - сказал Песков.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЭмомали РахмонВладимир ПутинТаджикистанПолитикаДмитрий Песков
 
 
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