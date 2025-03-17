https://ria.ru/20250317/peskov-2005479074.html

Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России

Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России - РИА Новости, 17.03.2025

Путин встретится с Рахмоном 9 мая в России

Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин встретятся 9 мая в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:21:00+03:00

2025-03-17T13:21:00+03:00

2025-03-17T13:32:00+03:00

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

эмомали рахмон

владимир путин

таджикистан

политика

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991102483_0:94:3169:1877_1920x0_80_0_0_62f1a1057bea9c6a637ea80cf2f8bd55.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон и президент России Владимир Путин встретятся 9 мая в РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президенты (Путин и Рахмон - ред.) встретятся <...> 9 мая, продолжат общение. Глава Таджикистана разделит с нами радость с Днем Победы", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html

россия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, эмомали рахмон, владимир путин, таджикистан, политика, дмитрий песков