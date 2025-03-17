https://ria.ru/20250317/perevooruzhenie-2005476330.html

ЕС может обойтись без США в вопросе перевооружения, считает разработчик

ЕС может обойтись без США в вопросе перевооружения, считает разработчик - РИА Новости, 17.03.2025

ЕС может обойтись без США в вопросе перевооружения, считает разработчик

Европа имеет все возможности, чтобы самостоятельно обеспечить себя необходимым вооружением, несмотря на значительный импорт оружия из США в настоящий момент,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T13:10:00+03:00

2025-03-17T13:10:00+03:00

2025-03-17T13:46:00+03:00

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ПАРИЖ, 17 мар – РИА Новости. Европа имеет все возможности, чтобы самостоятельно обеспечить себя необходимым вооружением, несмотря на значительный импорт оружия из США в настоящий момент, считает глава ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем MBDA Эрик Беранже. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что план по перевооружению Европы в долгосрочной перспективе предусматривает размещение производств на территории государств-членов, а пока оружие будет закупаться не только в Европе, но и США, Японии и Корее. "Если мы хотим, чтобы Европа стала суверенной, необходимо иметь на нашей территории… умы, которые знают предметы, которые их разрабатывают и которые могут их модифицировать настолько, насколько потребуется. Да, у нас в Европе есть всё, что необходимо", - сказал Беранже в эфире радиостанции RTL. По его словам, большой импорт оружия из США стал "выбором различных правительств на протяжении последних 30 или даже 40 лет", однако в самой Европе есть "все технические возможности", чтобы вооружаться за счет своих сил. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале марта выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана перевооружения Европы. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. ЕК при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС и перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные для развития регионов. Глава ЕК рассчитывает на развитие военного производства внутри ЕС и проведение совместных закупок европейскими странами.

https://ria.ru/20250316/vooruzhenie-2005281131.html

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в мире, европа, сша, япония, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет