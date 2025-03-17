Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран
Путин и Рахмон обсудили двустороннее сотрудничество на переговорах в Москве
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Москве, где обсудили сотрудничество двух стран и международные вопросы.
Заявления российского лидера:
- Москва и Душанбе совместно занимаются вопросами безопасности в зоне ответственности ОДКБ, запланировано подписание соответствующих документов по этому направлению;
- Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана;
- глава государства выразил надежду, что курс Душанбе на добрососедские отношения с Москвой находит поддержку у населения Таджикистана:
«
Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские, дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией, тоже находит поддержку у граждан республики. Уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе.
- Путин ждет Рахмона 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы.
Заявления президента Таджикистана:
- Москва и Душанбе — давние стратегические партнеры и союзники, отношения двух стран развиваются по нарастающей;
- Россия является ведущим торговым партнером Таджикистана;
- Рахмон выразил готовность обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.
После переговоров лидеры двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского в Душанбе.
Глава Таджикистана находится в России с официальным визитом. В субботу, 15 марта, он уже провел неформальную встречу с Путиным, к которой также присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Руководители государств созвонились с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.
По итогам визита Рахмона в Москву ожидается подписание двусторонних документов.