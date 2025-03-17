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Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран - РИА Новости, 17.03.2025
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15:02 17.03.2025 (обновлено: 16:52 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/peregovory-2005506322.html
Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран
Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран - РИА Новости, 17.03.2025
Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Москве, где обсудили сотрудничество двух стран и международные вопросы. РИА Новости, 17.03.2025
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2025-03-17T16:52:00+03:00
политика
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эмомали рахмон
россия
одкб
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москва
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Москве, где обсудили сотрудничество двух стран и международные вопросы.Заявления российского лидера: Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские, дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией, тоже находит поддержку у граждан республики. Уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе.Заявления президента Таджикистана:После переговоров лидеры двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского в Душанбе.Глава Таджикистана находится в России с официальным визитом. В субботу, 15 марта, он уже провел неформальную встречу с Путиным, к которой также присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Руководители государств созвонились с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.По итогам визита Рахмона в Москву ожидается подписание двусторонних документов.
https://ria.ru/20250317/rahmon-2005506154.html
https://ria.ru/20250317/navruz-2005510572.html
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Переговоры Путина и Рахмона в Москве
Переговоры Путина и Рахмона начались в Москве. Российский лидер сообщил, что ждет президента Таджикистана 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы. Кроме того, Путин сообщил о планах подписания совместных с Таджикистаном документов, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в ОДКБ.
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политика, владимир путин, эмомали рахмон, россия, одкб, таджикистан, москва, александр лукашенко
Политика, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия, ОДКБ, Таджикистан, Москва, Александр Лукашенко
Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран

Путин и Рахмон обсудили двустороннее сотрудничество на переговорах в Москве

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Москве, где обсудили сотрудничество двух стран и международные вопросы.
Заявления российского лидера:
  • Москва и Душанбе совместно занимаются вопросами безопасности в зоне ответственности ОДКБ, запланировано подписание соответствующих документов по этому направлению;
  • Россия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Таджикистана;
  • глава государства выразил надежду, что курс Душанбе на добрососедские отношения с Москвой находит поддержку у населения Таджикистана:
«

Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские, дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией, тоже находит поддержку у граждан республики. Уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
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Заявления президента Таджикистана:
  • Москва и Душанбе — давние стратегические партнеры и союзники, отношения двух стран развиваются по нарастающей;
  • Россия является ведущим торговым партнером Таджикистана;
  • Рахмон выразил готовность обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.
После переговоров лидеры двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского в Душанбе.
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Глава Таджикистана находится в России с официальным визитом. В субботу, 15 марта, он уже провел неформальную встречу с Путиным, к которой также присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Руководители государств созвонились с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.
По итогам визита Рахмона в Москву ожидается подписание двусторонних документов.
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ПолитикаВладимир ПутинЭмомали РахмонРоссияОДКБТаджикистанМоскваАлександр Лукашенко
 
 
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