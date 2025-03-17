https://ria.ru/20250317/peregovory-2005506322.html

Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран

Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран - РИА Новости, 17.03.2025

Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Москве, где обсудили сотрудничество двух стран и международные вопросы. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T15:02:00+03:00

2025-03-17T15:02:00+03:00

2025-03-17T16:52:00+03:00

политика

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели переговоры в Москве, где обсудили сотрудничество двух стран и международные вопросы.Заявления российского лидера: Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские, дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией, тоже находит поддержку у граждан республики. Уверен, что мы продолжим совместно работать именно в таком ключе.Заявления президента Таджикистана:После переговоров лидеры двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства Международного образовательного центра для одаренных детей и Государственного русского драматического театра имени Владимира Маяковского в Душанбе.Глава Таджикистана находится в России с официальным визитом. В субботу, 15 марта, он уже провел неформальную встречу с Путиным, к которой также присоединился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Руководители государств созвонились с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы.По итогам визита Рахмона в Москву ожидается подписание двусторонних документов.

https://ria.ru/20250317/rahmon-2005506154.html

https://ria.ru/20250317/navruz-2005510572.html

https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html

россия

таджикистан

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Переговоры Путина и Рахмона в Москве Переговоры Путина и Рахмона начались в Москве. Российский лидер сообщил, что ждет президента Таджикистана 9 мая на торжествах по случаю 80-летия Победы. Кроме того, Путин сообщил о планах подписания совместных с Таджикистаном документов, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в ОДКБ. 2025-03-17T15:02 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, эмомали рахмон, россия, одкб, таджикистан, москва, александр лукашенко