https://ria.ru/20250317/partnerstvo-2005552321.html

Россия и Таджикистан утвердили программу партнерства в военной области

Россия и Таджикистан утвердили программу партнерства в военной области - РИА Новости, 17.03.2025

Россия и Таджикистан утвердили программу партнерства в военной области

Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:00:00+03:00

2025-03-17T18:00:00+03:00

2025-03-17T18:00:00+03:00

россия

таджикистан

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владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов и министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода утвердили программу стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Таджикистан в военной и военно-технической областях на 2026-2030-е годы", - сказал ведущий церемонии подписания документов.

https://ria.ru/20250317/diplomatiya-2005226442.html

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таджикистан

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россия, таджикистан, белоруссия, эмомали рахмон, владимир путин, александр лукашенко, в мире