https://ria.ru/20250317/partnerstvo-2005552321.html
Россия и Таджикистан утвердили программу партнерства в военной области
Россия и Таджикистан утвердили программу партнерства в военной области - РИА Новости, 17.03.2025
Россия и Таджикистан утвердили программу партнерства в военной области
Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:00:00+03:00
2025-03-17T18:00:00+03:00
2025-03-17T18:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится в России с официальным визитом, в субботу он уже провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным, в которой также принял участие президент Белоруссии Александр Лукашенко. В понедельник у Рахмона и Путина запланированы двусторонние переговоры. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Рэмович Белоусов и министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода утвердили программу стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Таджикистан в военной и военно-технической областях на 2026-2030-е годы", - сказал ведущий церемонии подписания документов.
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россия, таджикистан, белоруссия, эмомали рахмон, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Таджикистан, Белоруссия, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Россия и Таджикистан утвердили программу партнерства в военной области
Россия и Таджикистан утвердили программу военного партнерства до 2030 года