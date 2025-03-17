По делу Дурова появились подробности
Прокуратура Парижа: Дуров должен вернуться во Францию до 7 апреля
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Судебный контроль в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который в субботу вылетел из Парижа в Дубай, приостановлен до 7 апреля, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа.
Согласно мерам контроля, установленным в отношении Дурова следствием во Франции, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции по месту жительства.
В субботу агентство Франс Пресс сообщало, что Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.
В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Сам Дуров заявлял, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.
СМИ: дело Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год
6 февраля, 08:12