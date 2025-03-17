https://ria.ru/20250317/parizh-2005532762.html

По делу Дурова появились подробности

По делу Дурова появились подробности - РИА Новости, 17.03.2025

По делу Дурова появились подробности

Судебный контроль в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который в субботу вылетел из Парижа в Дубай, приостановлен до 7 апреля, сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T16:51:00+03:00

2025-03-17T16:51:00+03:00

2025-03-17T16:51:00+03:00

в мире

технологии

франция

париж

дубай

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg

ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Судебный контроль в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который в субботу вылетел из Парижа в Дубай, приостановлен до 7 апреля, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа. "Обязательства по судебному контролю приостановлены с 15 марта по 7 апреля постановлением следственных судей", - сообщили в прокуратуре в ответ на вопрос, когда Дуров обязан вернуться во Францию. Согласно мерам контроля, установленным в отношении Дурова следствием во Франции, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции по месту жительства. В субботу агентство Франс Пресс сообщало, что Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай. Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов. Сам Дуров заявлял, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.

https://ria.ru/20250317/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20250206/durov-1997647410.html

франция

париж

дубай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, франция, париж, дубай, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции