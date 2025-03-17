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По делу Дурова появились подробности - РИА Новости, 17.03.2025
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16:51 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/parizh-2005532762.html
По делу Дурова появились подробности
По делу Дурова появились подробности - РИА Новости, 17.03.2025
По делу Дурова появились подробности
Судебный контроль в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который в субботу вылетел из Парижа в Дубай, приостановлен до 7 апреля, сообщил РИА... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T16:51:00+03:00
2025-03-17T16:51:00+03:00
в мире
технологии
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париж
дубай
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Судебный контроль в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который в субботу вылетел из Парижа в Дубай, приостановлен до 7 апреля, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа. "Обязательства по судебному контролю приостановлены с 15 марта по 7 апреля постановлением следственных судей", - сообщили в прокуратуре в ответ на вопрос, когда Дуров обязан вернуться во Францию. Согласно мерам контроля, установленным в отношении Дурова следствием во Франции, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции по месту жительства. В субботу агентство Франс Пресс сообщало, что Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай. Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов. Сам Дуров заявлял, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.
https://ria.ru/20250317/durov-1968735141.html
https://ria.ru/20250206/durov-1997647410.html
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в мире, технологии, франция, париж, дубай, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Франция, Париж, Дубай, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
По делу Дурова появились подробности

Прокуратура Парижа: Дуров должен вернуться во Францию до 7 апреля

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 мар - РИА Новости. Судебный контроль в отношении основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, который в субботу вылетел из Парижа в Дубай, приостановлен до 7 апреля, сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа.
"Обязательства по судебному контролю приостановлены с 15 марта по 7 апреля постановлением следственных судей", - сообщили в прокуратуре в ответ на вопрос, когда Дуров обязан вернуться во Францию.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 14:48
Согласно мерам контроля, установленным в отношении Дурова следствием во Франции, он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции по месту жительства.
В субботу агентство Франс Пресс сообщало, что Дуров с разрешения суда покинул территорию Франции и направился в Дубай.
Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа он был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции.
В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
Сам Дуров заявлял, что считает вопросы французских властей к нему удивительными с учетом мер, которые сервис предпринял для борьбы с угрозами на платформе. Он также заявил, что уже давно помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране. Дуров отметил, что если у какой-либо страны есть претензии к таким платформам, как Telegram, следует подавать в суд на сам сервис, а не преследовать его главу.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
СМИ: дело Дурова во Франции не дойдет до суда еще минимум год
6 февраля, 08:12
 
В миреТехнологииФранцияПарижДубайПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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