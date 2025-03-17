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Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин
Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин
Военные Таджикистана примут участие в торжественном параде 9 мая в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:09:00+03:00
2025-03-17T18:09:00+03:00
2025-03-17T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Военные Таджикистана примут участие в торжественном параде 9 мая в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эмомали Шарипович (президент Таджикистана Эмомали Рахмон - ред.) принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил республики будет участвовать в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российской-таджикистанских переговоров.
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таджикистан, москва, россия, владимир путин, эмомали рахмон
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Таджикистан, Москва, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин
Путин: военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве