https://ria.ru/20250317/parad-2005556922.html

Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин

Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025

Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин

Военные Таджикистана примут участие в торжественном параде 9 мая в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T18:09:00+03:00

2025-03-17T18:09:00+03:00

2025-03-17T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Военные Таджикистана примут участие в торжественном параде 9 мая в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эмомали Шарипович (президент Таджикистана Эмомали Рахмон - ред.) принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил республики будет участвовать в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российской-таджикистанских переговоров.

https://ria.ru/20250317/peregovory-2005506322.html

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таджикистан, москва, россия, владимир путин, эмомали рахмон