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Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:09 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/parad-2005556922.html
Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин
Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин - РИА Новости, 17.03.2025
Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин
Военные Таджикистана примут участие в торжественном параде 9 мая в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T18:09:00+03:00
2025-03-17T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Военные Таджикистана примут участие в торжественном параде 9 мая в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эмомали Шарипович (президент Таджикистана Эмомали Рахмон - ред.) принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил республики будет участвовать в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российской-таджикистанских переговоров.
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таджикистан, москва, россия, владимир путин, эмомали рахмон
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Таджикистан, Москва, Россия, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
Военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве, заявил Путин

Путин: военные Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на Красной площади в Москве
Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ - верховный главнокомандующий вооруженными силами РФ Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Военные Таджикистана примут участие в торжественном параде 9 мая в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эмомали Шарипович (президент Таджикистана Эмомали Рахмон - ред.) принял наше приглашение и приедет на празднование юбилея Победы 9 мая в Москве. Также, согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил республики будет участвовать в торжественном параде на Красной площади", - сказал Путин в ходе заявления по итогам российской-таджикистанских переговоров.
Переговоры Путина и Рахмона в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Путин и Рахмон обсудили партнерство двух стран
Вчера, 15:02
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТаджикистанМоскваРоссияВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
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