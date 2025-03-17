Суд 19 марта рассмотрит дело генерала Оглоблина
Суд 19 марта приступит к рассмотрению дела генерала Оглоблина о получении взятки
© РИА Новости / Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда | Перейти в медиабанкБывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин в Московском гарнизонном военном суде
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин в Московском гарнизонном военном суде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Двести тридцать пятый гарнизонный военный суд 19 марта приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина о получении взятки в 12 миллионов рублей от пермского завода "Телта", сообщили РИА Новости в суде.
"Предварительное судебное заседание назначено на 19 марта, оно пройдет в закрытом режиме", - рассказали в пресс-службе суда.
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По версии следствия, бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи Вооруженных сил России генерал-майора Александр Оглоблин обвиняется в получении взятки в размере 12 миллионов рублей (часть 6 статьи 290 УК РФ). Согласно материалам, в период с 2016 по 2021 год при исполнении гособоронзаказа Минобороны заключило контракты с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей, контроль за исполнением которых осуществлял Оглоблин.
По словам его адвоката Максима Довганя, уголовное дело появилось после того, как Оглоблин написал явку с повинной, дал показания на других генералов - Халила Арсланова и Вадима Шамарина. По словам адвоката, Оглоблин должен был быть освобожден от ответственности в связи с деятельным раскаянием по примечанию статьи 291.1 УК РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление по данной статье, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении.
Защитник пояснил, что Оглоблин признает лишь факт получения денег, но не согласен с квалификацией следствия, которое разделило дело на два эпизода: первое было возбуждено в отношении самого Оглоблина по статье о получении взятки, в рамках второго было предъявлено обвинение топ-менеджерам завода "Телта" и генералу Шамарину. Осенью он признал вину в получении от топов "Телты" взятки в размере 36 миллионов рублей, уголовное дело в отношении него направлено в Московский гарнизонный военный суд.
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