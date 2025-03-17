https://ria.ru/20250317/nato-2005343778.html

Преждевременная капитуляция: НАТО некем воевать

Преждевременная капитуляция: НАТО некем воевать - РИА Новости, 17.03.2025

Преждевременная капитуляция: НАТО некем воевать

"Макрон в поход собрался, ах, будет ли назад?" — невозможно не вспомнить старую народную песенку, глядя, как президент Франции напрягает геополитические... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T08:00:00+03:00

2025-03-17T08:00:00+03:00

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аналитика

европа

франция

нато

эммануэль макрон

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"Макрон в поход собрался, ах, будет ли назад?" — невозможно не вспомнить старую народную песенку, глядя, как президент Франции напрягает геополитические мускулы. Но только что выяснилось, что эти мускулы — просто фотошоп. Франции, по большому счету, некем воевать.В беседе с журналистами Эммануэль Макрон громко объявил о перестройке — буквально о "капремонте" французских вооруженных сил. И совсем тихо, сквозь зубы — о том, что обязательного призыва в армию страны не будет: "Для этого нет ресурсов".Если призывать 800 тысяч человек каждый год, потребуются жилье, оружие, больницы, инфраструктура, одежда, техника, а еще инструкторы, отцы-командиры, обслуживающий персонал. Ничего этого в стране нет, признался Макрон.Главная военная тайна Франции заключается в том, что там с поразительным успехом реализовали идею маленькой профессиональной армии для маленькой уютной страны. Со времен холодной войны численность ВС страны сократилась в 2,5 раза и продолжает падать примерно на процент в год. Обязательный призыв отменили в 1997-м. На сегодня общая численность Военно-морских, Сухопутных и Воздушных сил Франции чуть больше 200 тысяч человек.Эта пародия на армию могла лишь проводить карательные операции на подтанцовках у американцев — например, бомбить беззащитную Ливию. Как только дело доходило до чего-то более серьезного, французские военные бежали быстрее лани. Так безропотно они оставили свои военные базы в Африке — ЦАР, Мали, Нигер, Чад. Было там военное присутствие Франции, а теперь его нет.Нельзя сказать, что Макрон ничего в этой связи не делал. Не имея своих детей, он решил научить патриотизму чужих, создав Общую национальную службу. Подростки от 15 до 17 лет должны были проводить недели в "лагерях сплачивания" — по сути, на военных сборах. Изначально Макрон хотел сделать эти сборы обязательными.Однако из этой идеи ничего не вышло: желающих не нашлось. Учителя и школы стали стеной против президентской инициативы — каникулы под сборы отдать не решились, а отнимать несколько недель от учебного процесса никто не захотел. Стоила бы вся затея от полутора до трех миллиардов евро в год. Совершенно непонятно, как выстраивали бы отношения на военных сборах подростки разных меньшинств. Да и вообще, как заметила Figaro, "трудно реанимировать патриотические чувства в индивидуалистическом обществе".Сейчас Макрон пытается агитировать французов становиться резервистами. Он хочет увеличить резерв армии с 40 до 100 тысяч человек. Но, судя по всему, эта идея тоже не взлетит.Нет, на словах с патриотизмом во Франции все хорошо. Например, судя по опросам, большинство французов хочет возвращения обязательного призыва в армию. Однако это мнение старшего поколения — большей части французского общества.А вот молодежь страны голосует совсем иначе: только 14 процентов согласны принимать участие в боевых действиях, если страна окажется вовлечена в военный конфликт.Та же история в Британии, где всего 11 процентов молодежи готовы реально воевать за свою страну.Три года европейцам продают "русскую угрозу", пытаясь их сплотить и как-то оживить увядший патриотизм. Однако пока из этого ничего не выходит.Слишком уж хорошо видят европейцы реальные угрозы своей жизни и своему благополучию. России в этом списке нет. А вот наличие миллионов мигрантов в Европе есть. Как можно призвать в армию 800 тысяч молодых французов самого разного происхождения и дать им оружие? Не перестреляют ли друг друга на сборах потомки гордых галлов, берберов и эфиопов? Или что — отдельно из нацменьшинств создавать "дикие дивизии"? Так они, получив на руки огнестрел, пойдут, скорее, местных кошмарить, чем в Донбасс поедут.Та же самая проблема и в Германии. Немудрено, что руководство крупнейших европейских держав, поиграв с идеей обязательного призыва в армию, сейчас от нее отказывается. А без призыва — кем воевать?Ведь даже к официально заявленной численности европейских членов НАТО существуют большие вопросы. Financial Times, к примеру, считает, что опубликованные цифры сильно завышены, а на самом деле ВС всех европейских стран страдают от дефицита личного состава. В случае войны, полагают британские аналитики, Европа совокупно сумеет отправить на фронт не больше 300 тысяч военных.Тем временем у рубежей Старого Света обретается сильнейшая, самая большая и опытная (после США) армия НАТО — турецкая. В ней служит, регулярно участвуя в разнообразных спецоперациях, больше 400 тысяч человек. Интересно, в каких отношениях с ней будет европейская армия, учитывая своеобразную историю отношений Османской империи и Европы?Еще одну очень большую армию на границах ЕС изрядно потрепали ВС России. Но даже с учетом чудовищных потерь на Украине осталось еще несколько сотен тысяч вэсэушников. Озлобленные, обстрелянные, неоднократно преданные украинские бойцы представляют собой прямую и непосредственную угрозу для Европы.Любопытно знать, как европейцы будут справляться с реальными, а не выдуманными угрозами своей безопасности после того, как Вашингтон бросил их на произвол судьбы. Не иначе, придется идти на поклон к России — ведь именно она с 1945 года обеспечивала Европе мир и покой.

https://ria.ru/20250315/makron-2005253028.html

https://ria.ru/20250308/makron-2003759942.html

https://ria.ru/20250315/frantsiya-2005188987.html

европа

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аналитика, европа, франция, нато, эммануэль макрон